Mercato OM : La piste Fonseca refroidie, voici la nouvelle priorité de Longoria

Le rêve de l’OM d’attirer Paulo Fonseca sur ce mercato d’été est en train de s’estomper. Alors que le Portugais se dirige vers le Milan AC, Pablo Longoria a désormais changé de priorité.

Mercato OM : Paulo Fonseca, un rêve à oublier pour Longoria ?

Pablo Longoria est dans une vraie galère pour la succession de Jean-Louis Gasset à l’OM. Plusieurs pistes identifiées et toujours pas un seul qui soit encore tombé d’accord pour entraîner les Phocéens. Paulo Fonseca, la cible numéro 1 du club marseillais semble maintenant se diriger vers le Milan AC. Selon Gianluca Di Marzio, le Portugais est l’élu choisi par le club italien. Il serait même d’ailleurs convaincu par le projet lombard.

Cette information est confirmée par Foot Mercato qui indique que le club de Serie A aurait transmis une offre d’un contrat de deux ans avec une option de prolongation d’un an supplémentaire à Fonseca. « L’OM aimerait aller vite mais n’a pas toutes les cartes en main. Qui va vouloir venir dans ce contexte ? Si tu as le Milan AC et l’OM tu privilégies quoi ? L’AC Milan évidemment. Fonseca ça sent plus le Milan », a aussi fait remarquer Fabrice Lamperti de La Provence sur l’émission Débat Foot Marseille du média Football Club de Marseille.

Sergio Conceiçao, la nouvelle priorité de Longoria

Toutes les pistes se compliquent pour l’Olympique de Marseille dans cette course à la recherche d’un successeur pour Gasset. Si Pablo Fonseca se dirige vers le Milan AC, cela fait une option en moins pour Sergio Conceiçao, qui était aussi intéressé par le poste en Italie chez les Rossoneri. L’entraîneur du FC Porto semble maintenant être la nouvelle priorité de Pablo Longoria. Toujours selon Fabrice Lamperti, il n’y a jamais eu de contact avec Franck Haise.

Quant aux ambitions de Habib Beye de diriger un jour l’OM, ça va devoir attendre puisque le journaliste assure que ça ne sera pas lui à la direction du club. En ce qui concerne Matías Almeyda « ça va être compliqué avec sa clause à 10 millions d’euros », assure-t-il. « À l’heure où l’on se parle, Conceiçāo est devant », indique-t-il, même s’il n’est pas exclu que le président de l’OM réactive le dossier Marcelo Gallardo.