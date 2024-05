Mission accomplie pour l’ASSE, il s’en frotte les mains

L’ASSE a franchi une étape cruciale vers son objectif de remontée en Ligue 1 en battant Rodez 2-0 lors du prébarrage des playoffs de Ligue 2. Une mission accomplie selon Olivier Dall’Oglio.

L’ASSE revit pour la montée en Ligue 1

Le match contre Rodez, qui s’est déroulé le vendredi 24 mai 2024, a vu les Verts dominer leur adversaire avec des buts d’Irvin Cardona et de Mbuku. La rencontre, tenue au stade Geoffroy-Guichard, a été marquée par une performance solide de l’ASSE, qui a su imposer son rythme et prendre l’avantage sur Rodez.

Les Stéphanois, sous la houlette d’Olivier Dall’Oglio, ont démontré leur détermination et leur envie de retrouver l’élite du football français. Après avoir manqué la montée directe, l’ASSE a su rebondir pour se donner une chance de jouer en Ligue 1 la saison prochaine.

Le FC Metz, qui attendait son adversaire pour les barrages, sait désormais qu’il devra se mesurer à l’ASSE les 30 mai et 2 juin, avec le match aller prévu à Geoffroy-Guichard.

L’ASSE franchi un pas décisif, Dall’Oglio s’en réjouit

Les deux matchs de la double confrontation face au FC Metz promettent d’être intenses et décisifs pour les deux équipes, chacune ayant beaucoup à gagner et à perdre. Mais en attendant, chez les Verts, on savoure cette précieuse victoire acquise face à Rodez, après une fin de saison très compliquée en Ligue 2. Pour Olivier Dall’Oglio, « la mission est accomplie ». L’entraîneur de l’ASSE assure qu’il fallait passer coûte que coûte, comme rapporté par EVECT.

Même si Saint-Etienne a manqué quelques occasions dans cette rencontre capitale, Dall’Oglio préfère retenir l’entame de jeu parfaite de son équipe dans une rencontre où « on a toujours peur de ne pas conclure ». Heureux de voir ses hommes récompensés de tous leurs efforts, l’entraîneur de l’ASSE a déjà les regards tournées vers le choc à venir face à Metz, appelant aux supporters qu’ils auront encore besoin d’eux.