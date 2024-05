Mercato ASSE : Le remplaçant de Irvin Cardona déjà ciblé ?

Bien que intéressée par l’idée de le conserver, l’ASSE pourrait bien perdre Irvin Cardona cet été. Pour le remplacer, les Stéphanois semblent avoir trouvé le profil idéal pour ce mercato.

ASSE : La période de prêt très réussie de Irvin Cardona

Après un passage difficile à Augsbourg où il n’a marqué qu’un seul but en 13 matchs, Irvin Cardona a été prêté à l’AS Saint-Étienne. Arrivé chez les Verts en janvier 2024, il a connu un début compliqué, mais a rapidement inversé la tendance. Depuis son arrivée, il a marqué 8 buts et est devenu la nouvelle star de l’équipe.

Cardona a décrit son expérience comme une « résurrection », soulignant sa capacité à surmonter les difficultés. Il a mentionné que même s’il n’était pas à 100 % en termes de rythme lors de son arrivée, il a pu rapidement retrouver sa forme physique grâce à sa « grosse capacité » et son endurance.

Irvin Cardona sur le départ, Andy Delort pour le remplacer ?

En prêt à l’ASSE, Irvin Cardona ne devrait pas rester dans le Forez, quand bien même les dirigeants préfèrent le conserver. L’ancien du Stade Brestois devrait retourner en Allemagne en attendant d’être fixé. Pendant ce temps, les Verts semblent anticipés avec le nom de Andy Delort cité comme un probable remplaçant, selon Mohamed Toubache-Ter.

Andy Delort, l’attaquant expérimenté, est actuellement libre de tout contrat depuis son départ d’Umm Salal SC en février dernier. L’AS Saint-Étienne, à la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, a manifesté son intérêt pour le joueur.

Delort, avec son expérience en Ligue 1 et ses performances au Qatar où il a inscrit 5 buts en 12 matchs, représente une opportunité intéressante pour Saint-Étienne. Son profil d’attaquant puissant et son sens du but pourraient apporter une nouvelle dimension à l’attaque stéphanoise.

Saint-Etienne a de la concurrence pour Andy Delort

L’intérêt de l’ASSE pour Delort n’est pas isolé. L’AJ Auxerre, qui vient de valider sa montée en Ligue 1, considère Andy Delort comme une priorité pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison. L’Algérien, quant à lui, aurait une préférence pour un retour à Montpellier, où il a connu les meilleurs moments de sa carrière. Cependant, il ne serait prêt à signer à l’ASSE que seulement en cas de montée.