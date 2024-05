Mercato : Le PSG veut frapper très fort, un dossier presque impossible dans le viseur

Le PSG se prépare à vivre l’un des mercatos d’été les plus animés de son histoire avec le départ de Mbappé. Le club français veut réaliser deux gros transferts avec un dossier qui s’annonce compliqué.

Mercato : Le PSG à la recherche d’un milieu de classe mondiale

A Paris, les choses sont claires quant au mercato auquel s’attend Luis Enrique. Le technicien espagnol a annoncé la couleur, prédisant un marché estival très intense avec des renforts attendus à tous les postes. En ce sens, Luis Campos a exploré plusieurs pistes Bruno Guimaraes, qui était la grande priorité à un moment donné.

Cependant, le PSG semble finalement avoir renoncé à cette option brésilienne devenue trop incertaine avec la réticence de Newcastle qui préfère conserver sa star. D’autres noms comme celui de Joshua Kimmich ont été mentionnés, mais le départ de Thomas Tuchel pourrait influencer la décision du joueur allemand de rester au Bayern Munich.

Le PSG a déjà signé Vitinha et a aussi prolongé Warren Zaïre-Emery, mais continue de chercher à ajouter un joueur créatif avec de bonnes capacités de relance pour compléter son milieu de terrain. La recherche d’un tel joueur est cruciale pour le projet sportif du club, surtout après le départ de Kylian Mbappé et la nécessité de reconstruire une équipe compétitive pour la saison à venir.

Bernardo Silva et Gavi, le rêve presque impossible du PSG

En renonçant à Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de Newcastle, en raison de contraintes financières et d’autres priorités, le PSG sait qu’il faudra se concentrer sur d’autres options pour son mercato. Le club de la capitale reste très actif sur le marché des transferts et a clairement identifié deux cibles prioritaires. Il s’agit de Bernardo Silva, le milieu de terrain créatif de Manchester City, et Gavi, le jeune prodige du FC Barcelone.

Bernardo Silva, sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2026, est toujours dans le viseur des dirigeants parisiens, qui voient en lui un atout majeur pour renforcer leur milieu de terrain. Quant à Gavi, malgré l’intérêt du PSG, le Barça le considère comme intransférable. Le jeune milieu de terrain est vu comme un élément clé du projet sportif catalan, et il serait difficile de le déloger. Selon Ben Jacobs, le départ du joueur de 19 ans est jugé « quasi impossible » chez les catalans.

Le PSG, avec le départ de Kylian Mbappé, dispose d’une enveloppe importante pour renforcer son effectif et souhaite ajouter de l’expérience à une équipe déjà très jeune. La venue de Bernardo Silva serait un énorme plus pour le club de la capitale