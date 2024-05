Alerte à l’ASSE avant le choc contre le FC Metz !

Après sa victoire sur Rodez AF (2-0), l’ASSE s’en sort avec un alerte chez un défenseur, avant d’affronter le FC Metz, jeudi

Larsonneur et Cardona ont été décisifs !

L’ASSE avait récupéré trois blessés avant la rencontre décisive contre Rodez AF. Ce sont : Gautier Larsonneur, Irvin Cardona et Thomas Monconduit. Ils étaient certes aptes à rejouer, mais ils n’étaient pas à 100 % de leur forme. Les deux premiers étaient pourtant titulaires. Le gardien de but et l’attaquant ont même tiré leur épingle du jeu. Gautier Larsonneur a fait des arrêts décisifs, tandis qu’Irvin Cardona a été l’auteur du premier but de l’AS Saint-Etienne.

Resté sur le banc au coup d’envoi, Thomas Monconduit est entré en jeu dans les derniers instants du match, afin de se jauger après avoir manqué le déplacement à Quevilly.

Finalement, l’ASSE a remporté le match (2-0), et va jouer les barrages contre le FC Metz. Le match aller est prévu le jeudi 30 mai à Geoffroy-Guichard, et le retour se disputera le dimanche 2 juin, à Saint-Symphorien.

Petite douleur pour Pétrot, Larsonneur va mieux

Avant cette double confrontation décisive pour la montée en Ligue 1, l’ASSE a cinq jours pour récupérer. Évidemment, les Stéphanois doivent se remettre rapidement de leurs petits soucis physiques, afin de mieux aborder les deux derniers matchs de la saison. Faisant le point sur l’état de son groupe, Olivier Dall’Oglio a évoqué une alerte pour Léo Pétrot. Le défenseur a ressenti une petite douleur, après tant d’effort, selon son entraineur.

« Je pense que certains avaient une ou deux crampes, des petits tiraillements, en fin de match. Mais dans les vestiaires, il n’y avait pas trop de souci pour nos joueurs », a assuré le technicien gardois. Concernant les interrogations sur la blessure du portier N°1, avant et après la victoire de vendredi, elles semblent dissipées. « Gautier Larsonneur se remet doucement de sa blessure […], on va continuer comme ça », a rassuré le coach de l’ASSE.

Le coach de l’ASSE espère un groupe sans blessé contre Metz

Pour la suite, Olivier Dall’Oglio espère un groupe au complet et au mieux de sa forme, au terme des 5 jours de préparation. « On a souvent parlé du fait d’avoir le maximum de monde dans l’effectif. On a besoin d’un effectif solide avec un minimum de blessés », a-t-il déclaré. L’entraineur des Stéphanois a justement décidé de ménager ses joueurs, après leur grande débauche d’énergie pour éliminer Rodez AF, qu’ils n’avaient jamais battu. Les Verts reprendront les entraînements lundi. Ils travailleront « essentiellement, tactiquement ».