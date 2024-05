OL-PSG : Coupe de France, Lacazette rêve d’un moment plus intense

Seul rescapé du sacre de l’OL depuis la coupe de France 2012, Alexandre Lacazette espère revivre d’intenses émotions lors de la finale contre le PSG, ce samedi.

Lacazette se souvient encore du sacre en 2012

L’OL joue ce samedi (21h) au stade Pierre-Mauroy à Lille, la finale de la coupe de France. Cela, 12 ans après le dernier trophée remporté par Alexandre Lacazette et ses coéquipiers d’alors, face à Quevilly. Aujourd’hui capitaine de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant espère soulever son deuxième trophée avec son club formateur, après celui de 2012.

Grâce à son statut au sein de l’équipe de Pierre Sage, l’avant-centre des Gones assure qu’un succès dans cette finale contre les Parisiens sera plus important, en termes d’émotion. « Je n’ai que des bons souvenirs. Je me rappelle avoir été heureux pendant plusieurs semaines, parce que ce premier trophée représentait beaucoup de choses », a rappelé Alexandre Lacazette.

Lacazette veut revivre des émotions, mais encore plus fortes

Le leader de l’OL s’est projeté ensuite sur la finale de ce samedi. « J’ai la possibilité de revivre ce sentiment et peut-être même encore plus fort, parce que ça fait un long moment que l’OL n’a pas gagné et que je suis capitaine. Ça peut être un moment encore plus fort », a-t-il confié. Pour rappel, le joueur de 33 ans est le meilleur buteur de l’OL. Il a marqué 22 buts et a délivré 5 passes décisives cette saison, dont 3 buts et 2 passes décisives en coupe de France.