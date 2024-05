FLASH CDF : Grosse menace sur la finale entre le PSG et l’OL ?

À un peu plus d’une heure de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’OL, une grosse bagarre a éclaté entre les supporters des deux clubs, menaçant ainsi cette rencontre.

Violents Affrontements entre fans du PSG et de l’OL

Considérée à très haut risque par les autorité, la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais a déjà engendré de violents affrontements entre supporteurs des deux clubs. Selon les premières informations d’Arthu Perrot, les convois respectifs des deux clubs n’étaient pas censés se croiser à cet endroit.

🔴 URGENT – GROS INCENDIE AU PÉAGE D’ARRAS + BAGARRE GÉNÉRALE ENTRE LYONNAIS ET PARISIENS. Ça chauffe ! pic.twitter.com/OXsRktV9Ow — INFO Roubaix (@InfoRoubaix_) May 25, 2024

Pourtant, les cars lyonnais sont arrivés par surprise au même péage que leurs homologues parisiens. Cette coïncidence a rapidement dégénéré entre les deux camps rivaux. Ainsi, deux buts ont été brûlés côté lyonnais à hauteur du péage de Fresnes-lès-Montauban sur l’autoroute A1 où des bagarres ont aussi éclaté.

« Un supporter lyonnais a aussi été tabassé sur la route par des fans parisiens, la plupart cagoulés. Le feu des bus a pris sous la toiture du péage, ce qui dégage de la fumée noire visible à plusieurs kilomètres », explique le journaliste de RMC Sport, qui indique que plusieurs compagnies de CRS sont sur place pour escorter les bus jusqu’à Lille.

La même source ajoute que « quelques bus (très peu) ont réussi à repartir… certains avec des vitres brisées… Mais les escortes policières n’ont pas toujours suivi. Situation toujours tendue. » Aux dernières minutes, le coup d’envoi ne sera pas retardé.

La finale maintenue, les équipes officielles connues

🚨 Une bagarre générale a éclaté sur une aire d’autoroute au niveau du péage de Fresnes sur l’A1 entre supporters parisiens et lyonnais affirme @RMCsport ! 🇫🇷😱



Le péage semble prendre feu selon cette source vidéo.



🎥 @MediaParisien pic.twitter.com/YqJwSBueqz — Actu Foot (@ActuFoot_) May 25, 2024

La préfecture du Nord avait mis en place plusieurs mesures administratives dans le cadre de cette rencontre classée à très haut risque. Les supporters de l’Olympique Lyonnais et du PSG ont ainsi l’interdiction de se déplacer « en dehors des espaces qui leur sont réservés » près du stade jusqu’à dimanche 4h du matin.

La préfecture avait également demandé aux supporters de chaque équipe d’utiliser chacun une ligne de métro différente, avec un arrêt de métro différent, afin de se rendre au stade et d’éviter au maximum les risques de débordements. Autre interdiction : la consommation sur la voie publique et les terrasses de Lezennes, Lille et Villeneuve d’Ascq d’alcool « dans un contenant en verre ou en métal » jusqu’à dimanche 4h du matin.

Selon les informations de BFM TV, l’annulation de la finale de la Coupe de France n’est pas envisagée malgré les nombreux incidents qui ont eu lieu entre supporters parisiens et lyonnais. D’ailleurs, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique et son homologue lyonnais, Pierre Sage, viennent de dévoiler leurs compositions d’équipes officielles.

L’équipe officielle de l’OL

Gardien : Perri

Défenseurs : Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico

Milieux : Matic, Caqueret, Tolisso

Attaquants : Cherki, Lacazette, Benrahma

La compo du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Dembélé, Mbappé, Barcola.