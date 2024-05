OM : Pierre-Emerick Aubameyang obtient une nouvelle récompense

Lauréat du le prix Marc-Vivien Foé il y a quelques semaines, Pierre-Emerick Aubameyang vient de remporter d’ajouter une nouvelle distinction individuuelle à son palmarès à l’OM.

Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur joueur de la Ligue Europa 2023-2024

Pierre-Emerick Aubameyang continue de briller sur la scène du football européen, et son dernier trophée en tant que meilleur joueur de la Ligue Europa 2023-2024 en est une preuve éloquente. L’international gabonais, après avoir remporté le trophée Marc-Vivien Foé pour sa performance en Ligue 1, ajoute ainsi une nouvelle récompense individuelle à son palmarès.

Ce sacre vient couronner une saison exceptionnelle pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été un véritable atout offensif pour l’Olympique de Marseille. Son rôle a été déterminant dans le parcours de l’OM en Ligue Europa cette saison, où il a terminé en tant que meilleur buteur de la compétition avec 10 réalisations en 13 matchs.

Sa contribution a été déterminante pour hisser Marseille à la demi-finale de la Ligue Europa. Cette édition a finalement été remportée par l’Atalanta Bergame, qui a battu le Bayer Leverkusen (3-0) en finale avec un triplé d’Ademola Lookman.

Un avenir incertain à l’OM

Pierre-Emerick Aubameyang a également marqué l’histoire de la compétition en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa avec 34 buts, un exploit qui témoigne de sa régularité et de son talent devant les buts adverses. Sa capacité à s’adapter et à briller au sein de l’effectif marseillais après une période mitigée à Chelsea démontre sa détermination et son leadership sur le terrain.

Cependant, malgré ces performances exceptionnelles, l’avenir d’Aubameyang à Marseille reste entouré d’incertitudes. La question financière est au cœur des débats, son salaire élevé étant difficile à concilier avec les contraintes budgétaires du club, surtout après l’absence de qualification pour une compétition européenne la saison prochaine.

Cette situation ouvre la porte à des spéculations sur un éventuel départ, d’autant plus que des clubs en Arabie saoudite manifestent un intérêt pour le joueur. Ainsi, malgré les succès individuels, l’incertitude plane toujours quant à l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot marseillais.