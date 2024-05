Mercato : Il lâche un gros aveu sur l’AS Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne s’attend à enregistrer des renforts sur ce mercato, alors que les Verts se battent pour un retour en Ligue 1. Une ancienne pépite du club a fait une grosse annonce quant à son avenir en ce sens.

Mercato : L’AS Saint-Etienne en route pour la Ligue 1

Deux ans après sa relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne pourrait enfin sortir de l’antichambre du football français. Les Verts sortent d’une saison régulière très mouvementée et faite de hauts et des bas avec notamment la mise à pied de Laurent Batlles. Il finira par être remplacé par Olivier Dall’Oglio, qui a affiché clairement son ambition pour l’ASSE. Il s’agit de la montée en Ligue 1 ou rien.

En quelques mois, le technicien français a su remettre l’équipe sur les rails avec quelques renforts dont Irvin Cardona. Les Stéphanois ont malheureusement sabordé leur fin de saison et manqué la montée directe. Mais avec une dernière chance qui s’offrent à eux via les barrages d’ascension, les joueurs de l’AS Saint-Etienne comptent en profiter avec un gros duel à venir face au FC Metz. Mais en attendant, la direction a déjà la tête au mercato.

Arnaud Nordin s’épanouie loin de l’AS Saint-Etienne

Arnaud Nordin a quitté l’ASSE en 2022 après avoir disputé 147 matchs sous le maillot vert. Depuis, il évolue à Montpellier, où il continue de faire preuve de son talent et de sa vitesse sur les ailes. « Ce serait mentir de dire que je ne me sens pas bien au MHSC. Au contraire, je me sens très bien à Montpellier », a confié le natif de Paris dans une interview à Poteaux-Carrés. Il établit même des ressemblances avec l’AS Saint-Etienne.

« C’est un club qui ressemble à Sainté dans le sens où il est très familial, qui accueille très bien les joueurs. C’est un club propice à l’épanouissement d’un joueur, qui peut vraiment faire son football », a-t-il ajouté. Cependant, l’appel de son club formateur pourrait s’avérer irrésistible pour celui qui a toujours gardé un œil attentif sur les performances de son ancienne équipe.

Mercato ASSE : Arnaud Nordin ouvre la porte à un retour à Saint-Etienne

Le dynamique ailier de Montpellier, n’a jamais caché son affection pour l’AS Saint-Étienne, le club qui l’a formé et où il a passé de nombreuses années. Alors que son aventure dans l’Hérault continue, l’idée d’un retour à l’ASSE semble germer dans l’esprit du joueur. « Le football est imprévisible et magique », a-t-il déclaré, laissant la porte ouverte à un possible retour chez les Verts. Pour Arnaud Nordin, « il est clair que le football c’est magique et on ne sait jamais ce qui peut se passer».

A la question de savoir s’il compte refiler un jour le maillot vert, le joueur de 25 ans a tenu à rappeler son attachement au club. « Je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. Ce qui est sûr, c’est que j’ai une attache avec cette ville là, avec ce club-là », a réagi Nordin.