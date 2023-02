Montpellier HSC : Une excellente nouvelle pour Arnaud Nordin

Publié par Jules le 14 février 2023 à 04:06

Avec sa victoire contre le Stade Brestois hier (3-0), le Montpellier HSC a pris de l'air sur la zone rouge, mais a perdu un joueur important du club.

Le retour de Michel Der Zakarian commence très bien. En effet, l'entraîneur du Montpellier HSC, qui succède à Romain Pitau, entame sa nouvelle aventure avec le MHSC de la meilleure des façons en s'imposant contre le Stade Brestois, un autre de ses anciens clubs. Une victoire qui fait beaucoup de bien au club héraultais qui prend un peu de distance avec les relégables, et se relance après une période très difficile avec une seule victoire sur les 5 derniers matches de Ligue 1.

En plus de cela, les hommes de Michel Der Zakarian ont gagné avec la manière contre le Stade Brestois, sur le score de 3-0. Une victoire nette et sans bavure de la part du Montpellier HSC, à laquelle participait Arnaud Nordin, qui avait cependant une fracture à la pommette. Ainsi, l'ancien attaquant de l'ASSE jouait cette rencontre avec un masque, lui qui était dans l'attente de se faire opérer de cette blessure.

Montpellier HSC : Arnaud Nordin s'est fait opérer aujourd'hui

Comme le rapporte Mohamed Toubache-Ter, Arnaud Nordin s'est fait opérer ce lundi. Selon l'insider, l'opération de l'attaquant du Montpellier HSC se serait très bien passée. En effet, le joueur devrait retrouver l'entraînement dès demain avec le MHSC et sera bel et bien disponible pour le déplacement à Troyes la semaine prochaine. Une excellente nouvelle pour Michel Der Zakarian puisque l'ancien joueur de l'ASSE a déjà inscrit 4 buts et délivré une passe décisive cette saison, et a livré une belle prestation contre le Stade Brestois.

Autre bonne nouvelle révélée par Mohamed Toubache-Ter, Stephy Mavididi serait lui aussi sur le chemin du retour avec le Montpellier HSC. En effet, l'attaquant du MHSC pourrait reprendre l'entraînement dans le courant de la semaine prochaine et être de nouveau aligné aux côtés d'Elye Wahi, qui performe avec Montpellier.