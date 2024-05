Mercato LOSC : Sergio Conceiçao à l’OM…

L’OM ne lâche pas le technicien portugais Sergio Conceiçao qui est sur le point de debarquer sur son banc ce mercato estival. Les discussions seraient très avancées entre les deux camps.

Mercato : Sergio Conceiçao à l’OM cet été ?

L’Olympique de Marseille accélère les négociations pour obtenir la signature du coach portugais Sergio Conceiçao. À la recherche d’un remplaçant à Jean-Louis Gasset, les dirigeants marseillais ont ciblé certains entraîneurs sur le marché des transferts.

La cible prioritaire du club phocéen, Paulo Fonseca a décliné l’offre de l’Olympique de Marseille et serait sur le point de rejoindre l’AC Milan. Le technicien portugais Sergio Conceiçao est alors devenu la priorité du président de l’OM, Pablo Longoria et de son directeur sportif, Mehdi Benatia.

Le maître du banc du FC Porto est annoncé sur le départ après 11 saisons à la tête de cette équipe. Il a disputé son dernier match avec le FC Porto le dimanche 26 mai 2024 lors de la finale de la Coupe du Portugal. Son équipe a remporté le trophée face au Sporting (2-1).

Sergio Conceiçao va quitter le navire à la fin de cette saison. Il a indiqué à la fin de la rencontre qu’il a pris sa décision concernant son avenir. Il pourrait décider de relever de nouveaux défis ailleurs.

🗣️ Sergio Conceição 🇵🇹 à propos de son futur :



« J'ai déjà pris ma décision »#TeamOM pic.twitter.com/EURINioN83 — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) May 26, 2024

Sergio Conceiçao se rapproche de l’OM

Selon les informations du journaliste Michael Rincon, les discussions entre l’OM et Sergio Conceiçao évoluent. Malgré l’absence de Coupe d’Europe pour l’Olympique de Marseille la saison prochaine, l’ambiance qui règne au Vélodrome et l’amour des supporters pourraient bien convaincre Conceiçao de rejoindre le projet porté par Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

L’entourage de Sergio Conceiçao a indiqué la semaine dernière que le tacticien portugais aime l’Olympique de Marseille. Ce qui bloque les négociations, c’est le fait que l’OM ne va disputer aucune compétition européenne la saison prochaine.