Mercato Stade Brestois : Grégory Lorenzi dit non au SRFC

Ciblé par le Stade Rennais pour le poste de directeur sportif, Grégory Lorenzi ne viendra pas au SRFC en remplacement de Florian Maurice. Il va continuer l’aventure au Stade Brestois où il a une grande marche de manœuvre pour implémenter ses idées.

Stade Rennais : Lorenzi reste à Brest

Mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais. Alors que le club breton cherche à remplacer Florian Maurice au poste de directeur sportif, une cible potentielle ne devrait pas arriver à Rennes. Les dirigeants Rouge et Noir ciblaient en effet Grégory Lorenzi, le DS du Stade Brestois. D’après les informations du compte spécialisé Brest On Air, ce dernier souhaite continuer l’aventure dans le Finistère et ne devrait donc pas quitter le SB29.

Un coup dur pour le SRFC, qui voit là l’une de ses pistes prioritaires lui fermer la porte. Les Rouge et Noir ont approché plusieurs fois Grégory Lorenzi, qui n’a jamais vraiment semblé chaud. Le DS brestois tient à rester au club.

🚨 Selon nos informations, et malgré une dernière approche rennaise dans le week-end, Grégory Lorenzi devrait bien poursuivre son aventure à Brest la saison prochaine ! #SB29 pic.twitter.com/GY2RTUMDIk — Brest On Air 🇪🇺 (@BrestOnAir) May 27, 2024

Mercato : Frederic Massara se rapproche

Grégory Lorenzi n’était pas la seule piste du Stade Rennais pour le poste de directeur sportif. Les Bretons ont également ciblé Frederic Massara, ancien responsable du recrutement de l’AC Milan. Il est sans club depuis l’année passée et son départ du club italien. Les contacts semblent avoir avancé entre les deux parties.

Quelle que soit l’identité du futur directeur sportif rennais, celui-ci aura du pain sur la planche. Le mercato s’annonce agité au SRFC, qui ne jouera pas l’Europe pour la première fois en 6 ans. De nombreux départs sont attendus, et il faudra attirer de nouveaux joueurs pour renforcer l’équipe.