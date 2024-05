Mercato Barça : Joshua Kimmich recale les blaugranas

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2025, Joshua Kimmich n’est pas certain de rester au club. L’international allemand est dans le viseur de plusieurs clubs comme le FC Barcelone dont il aurait refusé la dernière offre.

Des exigences salariales trop élevées pour le Barça

Ce n’est pas un secret, Joshua Kimmich n’est pas certain de rester au Bayern Munich. L’international allemand (84 sélections), à qui il reste un an de contrat avec les bavarois, n’a pas prolongé. Un départ cet été est plus que probable pour le milieu évoqué dans le viseur du Barça. Et l’arrivée prochaine d’Hansi Flick devrait être un accélérateur dans les négociations, qui sont au point mort, comme le révèle le quotidien Sport.

En effet, les divergences reposent sur un aspect économique. Kimmich gagne actuellement environ 19,5 millions d’euros bruts. Au vu de ses problèmes financiers, il serait compliqué, pour le FC Barcelone, d’aligner cette somme pour s’offrir ses services, en plus du montant du transfert. Les exigences salariales du milieu qui fonctionne sans agent sont donc un frein pour les Blaugrana.

Kimmich, un joueur sans agent

Joshua Kimmich a tout gagné avec le Bayern Munich. Présent depuis neuf ans à Munich, il remporte huit championnats d’Allemagne ainsi qu’une Ligue des champions en 2020 lors du Final Eight à Lisbonne face au PSG. En plus de son riche palmarès, le milieu présente une particularité. Le taulier du Bayern Munich et de l’Allemagne, fonctionne sans agent. Le joueur allemend a la rareté de se représenter lui-même dans les discussions.

« L’avantage c’est que tu peux parler pour toi-même, mais cela peut aussi être un désavantage. Parfois, il est difficile de parler de soi-même. Tu es responsable de ta décision. C’est ce qui est le plus important pour moi : être à la table, écouter directement ce que disent les responsables et pouvoir parler directement avec le club et l’entraîneur. Cela m’aide à prendre une très bonne décision pour ma famille et moi », avait expliqué le milieu allemand dans les colonnes de AS.