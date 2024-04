Bayern Munich Real Madrid : Kimmich déclare la guerre à Vinicius

Le milieu de terrain allemand du Bayern Munich, Joshua Kimmich, défie l’ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr, avant leur choc en demi-finale de Ligue des Champions.

Joshua Kimmich lance le match Real Madrid-Bayern Munich

Le Real Madrid fait peur en Ligue des Champions. Les Merengue ont réussi à éliminer Manchester City en quarts de finale de cette compétition européenne. Le Bayern Munich tremble avant le choc du mardi 30 avril 2024 à l’occasion du match aller des demi-finales. Les deux formations se préparent activement pour remporter cette première manche de la double confrontation. Joshua Kimmich se méfie d’un cadre de l’équipe madrilène.

Le Bayern Munich est aux abois cette saison. Il a perdu la Bundesliga. Le Bayer Leverkusen a fait sensation cette saison et a remporté ce trophée. Il ne reste que la Ligue des Champions pour les Bavarois s’ils envisagent de soulever de trophée cette saison. Mais avant un nouveau sacre en C1, ils doivent déplacer une montagne : le Real Madrid.

Le club le plus titré de la Ligue des Champions (14 titres) est en grande forme et a la gnaque. Vinicius Jr et ses coéquipiers ont encore soif de trophées. Face à Manchester City, l’équipe de Carlo Ancelotti a livré une performance remarquable. L’attaque des Merengue punit ses adversaires.

🗣️ Joshua Kimmich: “I like to face & compete with players like Vini Jr.” @diarioas #UCL ⭐️ pic.twitter.com/buh0vz86yY — Madrid Zone (@theMadridZone) April 29, 2024

Joshua Kimmich a peur de Vinicius Jr ?

Avant ce choc face au Real Madrid, le milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich a dévoilé le plan à mettre en place pour bloquer Vinicius Jr.

« Vinicius est un joueur très fort. Je dois me concentrer, défendre et quand j’aurai l’occasion d’attaquer, bien sûr que je veux le faire. Mais au début, nous devons nous concentrer sur la défense et nous concentrer sur notre jeu. Je sais qu’il est très fort dans les situations un contre un. Je suis donc très heureux de l’affronter et de rivaliser avec lui », a lâché le milieu de terrain allemand.

Le match retour se déroulera en Espagne.