L’OM cible Sergio Conceição sur ce mercato estival pour remplacer Jean-Louis Gasset. Mais les choses traînent encore entre les deux camps.

L’OM fonce sur Sergio Conceição

Ça s’agite en coulisses à l’Olympique de Marseille. Le président du club, Pablo Longoria et son conseiller sportif, Mehdi Benatia s’affairent pour dénicher le successeur de Jean-Louis Gasset. Le tacticien du FC Porto, Sergio Conceição est la cible prioritaire de l’OM après Paulo Fonseca. Le Portugais, fort de son parcours au FC Porto, attire l’attention de l’Olympique de Marseille.

Selon les informations rapportées par certains médias, l’état-major de l’Olympique de Marseille se serait déplacé à Porto le lundi 27 mai 2024 pour discuter avec Sergio Conceição. Les dirigeants marseillais veulent le convaincre pour prendre les rênes de l’équipe. La rumeur prend de l’ampleur et le quotidien La Provence met les choses au clair.

Pas de rencontre entre Pablo Longoria et Sergio Conceição

La Provence indique ce mardi 28 mai 2024 que malgré l’intérêt de l’OM, aucune rencontre n’a eu lieu entre Sergio Conceição et l’état-major du club phocéen, contrairement à ce que certains médias ont rapporté. Selon le quotidien français, l’intérêt de Marseille pour Conceição est réel mais aucune vraie discussion n’a eu lieu entre l’OM et l’entraîneur portugais.

La source va plus loin et explique que Sergio Conceição est resté chez lui ce lundi et a passé une belle soirée après une séance de footing. L’arrivée de Sergio Conceição est encore loin d’être bouclée. L’entourage du coach portugais est monté au créneau la semaine dernière et a expliqué que Conceição suit la Ligue 1 et aime l’Olympique de Marseille.

Ce qui complique l’affaire est le fait que les Olympiens ne vont disputer aucune compétition européenne la saison prochaine. L’ancien entraîneur du FC Nantes veut conduire une équipe qui va participer à la Ligue des Champions ou à une Coupe d’Europe.