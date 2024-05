Courtisé par l’OM depuis l’été dernier, le milieu de terrain espagnol, Luiz Alberto refuse l’offre de Pablo Longoria et est en route pour le Qatar.

Luiz Alberto dans le viseur de l’OM

Le chantier est immense à l’OM cet été. Pablo Longoria et son conseiller sportif, Mehdi Benatia cherchent le successeur de Jean-Louis Gasset et aussi des renforts dans tous les secteurs afin de mettre en place une équipe solide la saison prochaine.

L’Olympique de Marseille cible certaines pépites sur le marché des transferts. Selon les informations du spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais s’intéressent au milieu de terrain espagnol évoluant à la Lazio Rome, Luiz Alberto depuis l’été 2023. Ils flairent encore le coup cet été pour tenter de le recruter après l’annonce de son départ du club italien à la fin de cette saison.

« Je quitte la Lazio à la fin de la saison. C’est fini, j’ai déjà demandé la résiliation du contrat et je me sépare. Je ne veux plus recevoir 1 euro de la Lazio. Il est temps pour moi de quitter le club », a déclaré Luiz Alberto dans une interview accordée à DAZN.

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 – Luis Alberto annonce qu’il quittera librement la Lazio Rome à l’issue de la saison ! 👋



« J'ai demandé la résiliation du contrat à la Lazio. Le moment est venu de faire de la place à d'autres. Je ne veux plus d'un seul euro, cet argent peut être utilisé… pic.twitter.com/NNjwxKi287 — Vibes Foot (@VibesFoot) April 12, 2024

Luiz Alberto snobe l’OM

L’international espagnol ne devrait finalement pas rejoindre les rangs marseillais. Il aurait trouvé un accord avec le club qatari Al-Duhail SC, dirigé par le technicien français Christophe Galtier. Le transfert n’est pas encore finalisé. Mais l’OM n’a peut-être plus aucune chance de s’attacher ses services lors du mercato estival.

Estimé à 14 millions d’euros par Transfermarkt après ses belles performances lors de cette saison, Luiz Alberto s’éloigne de la Canebière. Cette saison, il a disputé 44 matchs toutes compétitions confondues avec la Lazio Rome. Il a inscrit 5 buts et a délivré 11 passes décisives.

L’Olympique de Marseille doit explorer d’autres options sur le marché des transferts.