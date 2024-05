Mercato du RC Lens, Franck Haise choisit son futur club

Ce mercato estival s’annonce décisif pour l’avenir de Franck Haise au RC Lens. Le coach de 53 ans a fait le choix de son prochain club malgré la position de ses dirigeants de le garder jusqu’à la fin de son contrat.

Franck Haise tourne la page RC Lens avant le mercato

Le RC Lens est sur le point de marquer la fin d’une ère significative avec l’annonce du départ de Franck Haise, l’entraîneur qui a mené le club à des succès remarquables en Ligue 1 et au-delà. Sous contrat jusqu’en 2027, l’homme de 53 ans a décidé de quitter le club artésien, une décision qui pourrait également être accompagnée du départ d’autres figures clés comme le directeur général Arnaud Pouille.

Franck Haise a rejoint le RC Lens en février 2020 et a rapidement transformé l’équipe en une force compétitive. Sa capacité à développer des talents et à instaurer un style de jeu attrayant a été saluée par les supporters et les experts du football. Sous sa direction, Lens a connu une montée en Ligue 1 et s’est même qualifié en Ligue des Champions avant d’être reversé en Ligue Europa.

Bien que les détails exacts de son départ ne soient pas entièrement clairs, il semblerait que des désaccords avec la direction et une volonté de changement aient influencé sa décision. Des rumeurs suggèrent que Franck Haise pourrait envisager une année sabbatique ou chercher de nouveaux défis ailleurs, avec l’OGC Nice étant une destination potentielle.

Franck Haise, un accord conclu avec l’OGC Nice

Avec le départ de Haise, le RC Lens se trouve à un carrefour. Le club doit non seulement trouver un nouvel entraîneur, mais aussi s’assurer que la transition se fasse en douceur pour maintenir la stabilité et la progression de l’équipe. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer la direction que prendra le club et si les succès récents peuvent être maintenus ou même dépassés. Pendant ce temps, le Mont-Saint-Aignan se rapprocherait de l’OGC Nice.

Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants de l’OGC Nice ont trouvé un accord avec leurs homologues du RC Lens pour le transfert de Franck Haise, qui a déjà donné son feu vert au Gym. L’opération devrait être bouclée aux alentours de deux millions d’euros pour racheter les trois dernières années de contrat de celui qui se trouve déjà dans le Nord de la France. A l’Allianz Riviera, Haise retrouvera le PDG niçois Fabrice Bocquet, ancien directeur sportif de Lens.

Attentes et perspectives à l’OGC Nice

L’OGC Nice, à la recherche d’un nouvel entraîneur depuis le départ de Francesco Farioli, voit en Haise le candidat idéal pour mener l’équipe vers de nouveaux succès. Avec une vision claire et une approche tactique reconnue, il apportera sans doute un nouveau souffle à l’équipe niçoise. Après avoir réussi à faire qualifier les Sang et Or en Ligue Europa Conférence, Franck Haise aura l’occasion de guider les Aiglons en Ligue Europa la saison prochaine.