Mercato SRFC : De gros changements au Stade Rennais !

Pour le mercato de cet été, le Stade Rennais va bouger à plusieurs niveaux. Les responsables du SRFC entament une grosse réorganisation de l’organigramme avant d’attaquer la question des joueurs.

Ça bouge dans le mercato du Stade Rennais

Le changement a été annoncé à plusieurs reprises au Stade Rennais. Outre le départ attendu de plusieurs joueurs et en plus de celui du directeur sportif Florian Maurice, la situation devrait également évoluer au niveau du conseil d’administration.

D’après les informations de Ouest-France, le club breton mènerait en effet un important remaniement de son organigramme. Les changements vont intervenir dès aujourd’hui, avec la nomination à la tête du conseil d’administration d’Alban Gréget, bras droit de François-Henri Pinault.

Alban Gréget, directeur général adjoint d’Artemis, la holding de la famille Pinault, va donc remplacer un historique du club à la tête du conseil d’administration. Jacques Delanoë va donc changer de poste et diriger la fondation du Stade Rennais, un organe en cours de création.

SRFC : La famille Pinault veut du changement

Autre changement : le PDG du SRFC, Olivier Cloarec, va lui aussi rejoindre le conseil d’administration des Rouge et Noir. Celui-ci sera constitué de trois collaborateurs d’Artemis et d’un autre membre de la famille Pinault, Louis-Roger, en plus d’Olivier Cloarec.

La famille Pinault orchestre tous ces changements après une saison très décevante du Stade Rennais, qui a fini 10ème de Ligue 1. Les actionnaires majoritaires sont toujours très impliqués dans le futur du club breton au point d’avoir pour projet de construire un nouveau stade.

Tous ces changements en interne interviennent au moment où l’italien Frederic Massara est sur le point d’être intronisé au poste de directeur sportif du SRFC. Après ce changement notable à venir, Rennes devrait se montrer plus agressif sur le mercato estival qui débutera le 10 juin prochain.