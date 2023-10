Après un projet d'agrandissement du Roazhon Park évoqué ces dernières semaines, une étude de faisabilité pour un nouveau stade est désormais sur la table.

Stade Rennais : Le Roazhon Park veut monter en gamme

Ce jeudi soir, le Stade Rennais affronte Villarreal pour la deuxième journée des phases de poule de la Ligue Europa. Après un succès 3-0 lors de la première journée face à Maccabi Haïfa, les hommes de Bruno Genesio ont à coeur de confirmer leur bonne lancée sur la scène européenne. D'autant que le SRFC va devoir enchaîner trois jours plus tard et reçoit le PSG, en clôture de la 8e journée de championnat de Ligue 1.

L'antre du Stade Rennais, le Roazhon Park, affiche complet depuis maintenant un an et demi. La demande devient plus forte que l'offre, le club breton se trouvant contraint de refuser de nouveaux abonnés, en raison d'un manque de places assises. La question d'un agrandissement du stade s'est donc logiquement posée.

Bientôt un nouveau stade à Rennes ?

Il y a quelques semaines, la maire de Rennes, Nathalie Appéré, a ouvert la porte à un éventuel agrandissement du Roazhon Park. « Nous avons des échanges très réguliers avec les dirigeants du club. Augmenter la jauge ? Avec eux, nous sommes prêts à étudier dans quelle mesure cette demande peut être satisfaite. La localisation actuelle comporte des contraintes, avec des limites physiques que représente la proximité de la rocade, de la route de Lorient et de la Vilaine. Pour autant, on peut en discuter. »

En conférence de presse, Bruno Genesio n'avait pas manqué de saluer le nouveau centre d'entraînement, qui imagine désormais « un stade qui puisse accueillir plus de monde et satisfaire plus de monde, pour partager encore plus d’émotions ». Selon les informations de Ouest-France, une étude de faisabilité pour un nouveau stade va être menée sur le site de l’ancienne usine Barre-Thomas, route de Lorient, côté extérieur de la rocade.

Les dirigeants du Stade Rennais ont la claire intention de faire grandir le club, tant d'un point de vue économique que sportif. L'idée est de ne pas quitter la mythique route de Lorient. Ce nouveau stade pourrait atteindre une capacité proche des 40 000 places.