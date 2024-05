Mercato PSG : Mbappé au Real Madrid, Al-Khelaïfi lève le dernier obstacle

L’annonce de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid n’est plus qu’une question de jours. Nasser Al-Khelaïfi a enfin levé le dernier obstacle qui retardait encore l’annonce officielle.

Mercato PSG : Le Real Madrid a le feu vert pour l’officialisation de Mbappé

L’union entre le Real Madrid et Kylian Mbappé est sur le point d’être finalisée, d’autant plus après les annonces qui ont été faites ces dernières heures et qui ont enthousiasmé les supporters blancs. Tous les supporters du club espagnol se frottent les mains en ce moment, impatients que cette histoire se termine et que le Parisien arrive au stade Santiago Bernabéu. Cela se produira après la finale de la Ligue des Champions, comme l’a confirmé Fabrizio Romano.

Pour l’heure, le club entraîné par Carlo Ancelotti ne veut pas de distractions avant d’affronter le Borussia Dortmund sur la scène mythique de Wembley pour la finale. Le journaliste italien a d’ailleurs lâché une annonce qui a fait l’effet d’une bombe. «Le PSG a donné le feu vert à Mbappé pour annoncer son nouveau club avant l’Euro», a déclaré le Fabrizio Romano, ce qui explique aussi les propos du Bondynois ces dernières heures, notamment dans une interview à la CNN.

Mbappé veut être heureux

Le capitaine de l’équipe de France a été interviewé par CNN et a subtilement évité d’annoncer le Real Madrid comme sa prochaine destination. « Mon prochain club sera bientôt officiel, ce n’est qu’une question de jours. J’ai hâte, je suis content. Il ne reste plus qu’à attendre quelques jours », a exprimé Kylian Mbappé auprès de la chaîne américaine.

Kylian Mbappé, dont on s’attend à ce qu’il rejoigne le Real Madrid de manière imminente, se dit impatient de relever le défi de jouer dans un nouveau pays. « Je veux être heureux », a déclaré Mbappé à Amanda Davies de CNN Sport après avoir été couronné meilleur joueur masculin lors de la première édition des Globe Soccer Awards Europe en Sardaigne, en Italie, mardi.

« Je vais quitter mon pays pour la première fois », a ajouté Mbappé. « Cela va être une expérience incroyable et j’ai hâte d’être dans mon nouveau club. Je veux gagner des trophées… Quand vous parlez de football, [il s’agit] de gagner des trophées, d’être avec de nouveaux coéquipiers », a-t-il confié.