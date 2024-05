Mercato Besiktas : Angel Di Maria dans la valise de José Mourinho ?

Like depuis son départ de l’As Roma, José Mourinho pourrait rebondir sur le banc de Besiktas, en Turquie. Le club espère également l’arrivée d’Angel Di Maria dans les valises du Spécial One si celui-ci accepte l’offre à sa disposition depuis déjà quelques jours.

José Mourinho va-t-il signer avec Besiktas ?

L’avenir de José Mourinho pourrait se jouer à Besiktas dès la saison prochaine. Le technicien portugais a en effet entamé des négociations avec ce club depuis déjà plusieurs semaines suite à son éviction de l’As Roma. Et les nouvelles pourraient être bonnes pour le club d’Istanbul puisque son président Huseyin Yücel a personnellement rendu publiques les tractations avec le technicien portugais.

José Mourinho est un des tops coachs européens sans club depuis quelques mois déjà. Dans une interview à Sporx, le vice-président du club turc a déclaré : « Il y a environ un mois, nous avons eu notre première réunion avec Mourinho. Depuis, nous avons continué les négociations et formulé notre offre. Nous attendons actuellement une réponse. Les discussions sont en cours, et je crois que Mourinho et Besiktas s’accorderont mieux sur le plan des idées que sur celui du budget. »

Di Maria avec Mourinho ?

Et le dirigeant turc est sur un autre coup, il travaille à faire venir au Besiktas un certain Angel Di Maria. Il dit en ce qui concerne l’ancien milieu offensif du PSG : « Nous sommes en pourparlers avec Angel Di Maria. Le championnat du Portugal se termine dans deux semaines. À ce moment-là, il a indiqué qu’il serait ouvert à toutes les offres. Nous en sommes restés là pour l’instant, mais nous reprendrons les négociations après la fin du championnat. »

Si José Mourinho et Angel Di Maria venaient à se retrouver au club, le projet sportif de Besiktas monterait en standing pour la saison prochaine. L’argentin sera libre de tout engagement avec le SL Benfica dès le 30 juin prochain.