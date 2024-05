Alerte Mercato : Youssouf Fofana dit oui pour un transfert au PSG

Susceptible de quitter l’AS Monaco sur ce mercato estival, Youssouf Fofana est sur les tablettes du PSG. Et le capitaine de l’AS Monaco ne dit pas forcément non à un transfert chez les Rouge et Bleu.

Le PSG a déjà rencontré l’entourage de Youssouf Fofana

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Youssouf Fofana va quitter les rangs de l’AS Monaco lors du mercato estival qui s’annonce à grands pas. Après quatre saisons de collaboration, les dirigeants du club de la Principauté sont prêts à permettre au milieu de terrain de 25 ans de passer un cap en rejoignant les rangs d’un top club européen.

Et cela tombe plutôt puisque selon les informations du quotidien L’Équipe, l’international français serait d’ores et déjà en négociations avec le PSG pour une arrivée lors du prochain mercato estival. Mais Luis Campos devra s’attendre à une rude concurrence sur ce dossier.

« L’AC Milan, Arsenal, l’Atlético Madrid et le Paris-SG ont déjà eu des discussions avec l’entourage du joueur de 25 ans sans entrer dans une phase concrète de négociations. C’est un transfert qui ne devrait pas se débloquer avant la fin de l’Euro », explique le journal sportif. Actuellement présent au regroupement de l’équipe de France pour l’Euro 2024, l’ancien joueur du RC Strasbourg s’est exprimé sur un éventuel transfert au PSG.

Youssouf Fofana ne ferme pas la porte au Paris SG

Arrivé en janvier 2020 contre un chèque de 15 millions d’euros, Youssouf Fofana s’apprête à faire ses adieux à l’AS Monaco. « Youssouf Fofana va quitter l’AS Monaco cet été. Toutes les parties se sont accordées pour se dire que le moment était opportun pour se quitter », assure L’Équipe.

À la recherche d’une pointure au poste de milieu de terrain défensif, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil du numéro 19 de l’ASM. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Fofana a évoqué une signature dans le club de sa ville natale dès cet été.

« C’est un gros club français qui est déjà un grand d’Europe. Il n’y a pas encore la Coupe [de la Ligue des Champions]. Est-ce que je m’y vois ? Pas forcément, je ne fais pas de fixette. Si ça vient, pourquoi pas, si ça ne vient pas, je ne vais pas en faire des cauchemars », a déclaré le compagnon de Kylian Mbappé en sélection. Pour rappel, Fofana est disponible pour un montant compris entre 25 et 30 millions d’euros.