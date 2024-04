Révolution au LOSC : Un nouveau départ acté après Jonathan David ?

Ca va bouger très fortement au LOSC cet été ! Un nouveau joueur devrait quitté le club nordiste après les départs annoncés de Leny yoro et Jonathan David. Le coach Paulo Fonseca pourrait lui aussi faire ses valises

Ivan Cavaleiro n’a pas convaincu au LOSC

Avec un été chargé pour tous les joueurs, tous les clubs sont déjà en préparation du mercato estival. C’est le cas du LOSC qui devrait grandement changer de visage avec les départs attendus de ses stars. Leny Yoro, la révélation de cette saison en Ligue 1, devrait prendre la direction du Real Madrid. Le meilleur buteur du club depuis 3 ans, Jonathan David, devrait lui aussi partir, cette fois du côté de l’Italie. L’international canadien a des touches avec le Napoli et l’AC Milan notamment.

Le technicien portugais, Paulo Fonseca, est lui aussi annoncé sur le départ. L’OM et l’AC Milan semblent très intéressés. En plus de Jonathan David et Leny Yoro, le LOSC va devoir trancher sur le cas d’Ivan Cavaleiro. L’ailier gauche de 30 ans n’a pas pleinement convaincu les dirigeants lillois.

Cette saison, il totalise « seulement » 1 but et 2 passes décisives en 21 apparitions toutes compétitions confondues. C’est trop peu pour un joueur offensif recruter l’été dernier pour renforcer la rotation des Dogues. Le joueur portugais a été touché par une pubalgie au début de la saison, qui l’a éloigné des terrains pendant 2 mois.

🚨EXCL: 🔴🇵🇹 #Ligue1 |



🆕️ Ivan Cavaleiro est l'une des priorités du Betis Seville pour le mercato estivalhttps://t.co/XK4ibRi5M2 pic.twitter.com/CgyxyAUI3W — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 30, 2024

Direction le Betis Séville pour Ivan Cavaleiro ?

L’ancien joueur de l’AS Monaco intéresse beaucoup le Betis Séville. Selon plusieurs médias espagnols, le club sévillan pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines. Le Betis cherche un remplaçant à Guido Rodriguez (30 ans), qui ne sera pas prolongé à l’issue de la saison. Et les dirigeants sévillans pensent l’avoir trouvé avec Ivan Cavaleiro qui est en fin de contrat avec le LOSC. Aucune indemnité de transfert serait donc à payer pour les Verdiblancos. Une bonne nouvelle pour un Betis qui fait face à quelques difficultés financières, avec une dette estimée à plus de 90 millions d’euros.