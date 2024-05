Dall’Oglio arrête une décision ferme pour le choc FC Metz – ASSE

Pour la préparation du match retour décisif des barrages entre l’ASSE et le FC Metz, Olivier Dall’Oglio a passé un seul mot d’ordre.

L’ASSE prend une option sur la montée en Ligue 1

L’ASSE a pris une option sur la montée en Ligue 1, en remportant le match aller des barrages contre le FC Metz, au stade Geoffroy-Guichard. Les Verts se sont imposés grâce à leurs deux buteurs Ibrahim Sissoko (1-0, 20e) et Irvin Cardona (2-1, 81e). Ils sont maintenant à un match de la Ligue 1. Cette rencontre décisive se disputera le dimanche 2 juin (17h) au stade Saint-Symphorien.

L’AS Saint-Etienne devra confirmer le résultat acquis à domicile, lors du déplacement en Moselle. Pour le FC Metz, il s’agira évidemment de refaire son retard devant son public. L’équipe de Laszlo Boloni doit renverser la vapeur pour espérer rester en Ligue 1.

Les Stéphanois restent concentrés

Les Stéphanois sont conscients de ce que rien n’est encore joué. Ils restent donc concentrés jusqu’au bout. « On n’a rien fêté parce que rien n’est fait. On n’a fait que la moitié du chemin, il reste encore 90 minutes (et plus en cas d’égalité, ndlr) à jouer à l’extérieur », a rappelé Irvin Cardona. Quant à Dylan Batubinsika, il a exhorté ses coéquipiers à se préparer pour aller « terminer le boulot » à Metz. « Parce que ce sont deux matchs et il faut les gagner », a déclaré le défenseur central de l’ASSE.

ASSE : Uniquement la récupération avant d’aller à Metz

Pour mettre son équipe dans les meilleures conditions pour aller chercher la montée en Ligue 1, Olivier Dall’Oglio a décidé de la mettre au repos, au maximum. « Le mot d’ordre est simple : premièrement, récupération. Deuxièmement, récupération. Troisièmement, récupération », a-t-il indiqué. L’ASSE a deux jours de récupération et de soins, car il y a des tiraillements ou crampes chez certains joueurs, notamment le rempart Gautier Larsonneur.

« C’est écrit en gros sur le tableau dans les vestiaires. Bain chaud, bain froid, diététique, boisson, bien dormir, bien manger et se reposer », a recommandé l’entraineur des Stéphanois. Les Verts mettront donc les deux jours d’intervalle à profit pour se requinquer. Et c’est de bonne guerre. « Ça va se jouer sur la fraîcheur, il va falloir récupérer, c’est essentiel », a déclaré Olivier Dall’Oglio.