Mercato : L’OL veut frapper un gros coup au PSG !

L’OL doit combler un gros vide laissé par un départ imprévu. Pour ce faire, la direction du club rhodanien vise un cadre du PSG.

Le remplaçant de Bompastor déniché au PSG ?

L’OL est à la recherche d’un technicien ou technicienne de top niveau pour prendre la place de Sonia Bompastor, qui a rejoint Chelsea en Angleterre. Parmi les noms cochés sur leur calepin, il y aurait celui de Jocelyn Prêcheur. D’après les informations de L’Équipe, il intéresse le club rhodanien, notamment la présidente des Fenottes, Michele Kang.

Nommé à la tête du PSG féminin en septembre 2023, à la suite de son père, l’entraineur de 42 ans a fait une bonne saison. Son équipe a été éliminée en demi-finale de la Ligue des Champions féminine et elle a disputé la finale du championnat national contre les Lyonnaises. Mais il est en fin de contrat à Paris, le 30 juin prochain.

Le PSG veut prolonger Jocelyn Prêcheur

En plus de l’intérêt de l’OL pour Jocelyn Prêcheur, le quotidien sportif apprend que le Paris Saint-Germain souhaite prolonger le contrat de son entraineur. Son projet de jeu plaît aux dirigeants parisiens et son bilan, depuis qu’il a succédé à Gérard Prêcheur, est plus ou moins satisfaisants.

Jocelyn Precheur intéresse l'OL pour le poste vacant d'entraineur ⏳🇫🇷



Tabitha Chawinga pourrait le suivre si le coach actuel du PSG décide de rejoindre le club rhodanien ⏳🇲🇼



🗞️ L'Équipe via OetL pic.twitter.com/6W0QriTU5r — Femmes Foot News 📰 (@femmesfootnews) May 31, 2024

Si l’on en croit la source, l’idée de conserver l’ancien coach de Jiangsu Ladies Football Club (Chine) prend forme dans la capitale. La prolongation de ce dernier sur le banc de touche du PSG est donc sérieusement envisagée. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’OL féminin.