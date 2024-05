Le mercato s’emballe à l’OL, un ancien attaquant visé en plus de Memphis

Pour remplacer d’Alexandre Lacazette, dont le départ se profile, l’OL se serait mis sur les rangs pour un ancien attaquant du club, en plus de Memphis Depay.

Mercato : L’OL cherche un successeur à Lacazette

La rumeur sur le départ d’Alexandre Lacazette (33 ans) de l’OL se confirme, au fur et à mesure qu’on approche de l’ouverture officielle du mercato estival. Il pourrait rejoindre un club en Arabie saoudite où il est très convoité, notamment par Al Shabab. Il devrait recevoir des offres irrésistibles en provenance du Golfe. Le buteur et capitaine de l’Olympique Lyonnais n’a plus qu’un an de contrat. S’il ne trouve pas d’accord avec la direction du club pour prolonger, il est fort probable qu’il quitte Lyon cet été.

En cas de départ d’Alexandre Lacazette, l’OL a plusieurs pistes. Le nom de Sardar Azmoun (29 ans) du Bayer Leverkusen a été évoqué par Kicker, jeudi. L’intérêt des recruteurs lyonnais pour Memphis Depay (30 ans) est aussi révélé par le site Todo Fichajes. Le retour de l’ancien buteur des Gones est évoqué, alors qu’il est sous contrat à l’Atlético Madrid jusqu’à fin juin 2025.

L’OL parmi les courtisans d’Anthony Martial

Ce vendredi, plusieurs médias anglais ont cité l’OL parmi les nombreux courtisans d’Anthony Martial (28 ans). Son contrat à Manchester United a pris fin et il a annoncé officiellement son départ. Comme l’OM, le club rhodanien est à l’affût pour enrôler son ancien joueur, sans indemnité de transfert. Pour mémoire, l’international Français (30 sélections, 2 buts) a été formé à l’OL (2009-2013). Il avait joué 4 matchs avec l’équipe professionnelle avant son transfert à Monaco à l’été 2013.

Libre de signer avec le club de son choix, Anthony Martial va prendre son temps, avant de faire son choix. Très sollicité, il va choisir évidemment en fonction de la meilleure proposition. D’après Sky Sports, plusieurs écuries en Arabie saoudite, en Major League Soccer (MLS) et au Mexique sont intéressés par ses services, en plus du Besiktas, de Marseille et Lyon naturellement. Notons que l’avant-centre français émargeait à environ 15 millions d’euros par an chez les Red Devils.