Mercato : Anthony Martial annonce son départ de Man Utd

Au terme de neuf années sous le maillot des Red Devils, l’international français Anthony Martial a annoncé son départ de Manchester United fin juin, date de la fin de son contrat.

Mercato Man United Martial et Manchester United, c’est fini

Neufs ans après ses débuts avec les Red Devils, l’aventure d’Anthony Martial à Manchester United est bien terminé. Le joueur âge de 28 ans a annoncé son départ à l’expiration de son contrat à la fin du mois de juin sur les réseaux sociaux hier soir. Dans un long message, il a fait ses ses adieux à son club actuel et à ses supporters : « C’est avec beaucoup d’émotion que je vous écris aujourd’hui pour vous dire au revoir. Après neuf années incroyables au sein du club, le temps est venu pour moi de tourner une nouvelle page de ma carrière ».

Arrivé en grande pompe de l’AS Monaco pour 60 millions d’euros hors bonus, le buteur laissera une image de joueur sur courant alternatif, capable du meilleur comme du pire. Après avoir fait sa meilleure saison sur le plan statistique avec 23 buts en 2020-2021, Anthony Martial a progressivement perdu sa place de titulaire, jusqu’à être envoyé en prêt six mois à Séville début 2022. Blessé à l’aine, il n’a pas joué depuis le 9 décembre dernier lors du match face à Bournemouth en Premier League et n’a marqué que deux petits buts cette saison.

Le passage mitigé de Martial

C’est la fin d’une aventure pour le Golden Boy 2015 qui avait surpris toute l’Angleterre pour ses débuts en Premier League. Mais le Français, outre des événements extra-sportifs et des blessures, avait perdu sa place au fil des années et avait effectué un prêt peu concluant avec Séville, en 2022. Lors de son passage chez les Red Devils, il aura remporté un Community Shield en 2016, une Coupe de la Ligue et une Ligue Europa en 2017 et désormais deux Coupes d’Angleterre avec celle de 2016.

Auteur de 90 buts en 317 matches avec Manchester United, il n’aura joué que 13 rencontres de Championnat cette saison, pour un but marqué. Formé à Lyon, révélé à Monaco, transféré en 2015 à Manchester, le natif de Massy ne donne aucun détail sur sa prochaine destination.