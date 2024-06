Alerte Mercato : L’OL proche de frapper un gros coup au PSG ?

En quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer à Sonia Bompastor, l’OL penserait notamment à Jocelyn Prêcheur que le PSG n’arrive pas à convaincre de prolonger son contrat.

L’OL veut piocher au PSG pour remplacer Bompastor

Après l’annonce du départ de Sonia Bompastor pour Chelsea, la direction sportive de l’équipe féminine de l’Olympique lyonnais est désormais à la recherche d’une nouvelle tête de proue pour conduire les Fenottes. Parmi les nombreux noms, qui sont cités, figurent celui de l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain.

D’après les informations relayées par le quotidien L’Équipe, Jocelyn Prêcheur plaît aux décideurs lyonnais, et notamment Michele Kang, la nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais féminin. Toujours selon la même source, une éventuelle signature de Prêcheur pourrait convaincre Tabitha Chawinga, meilleure joueuse et buteuse de la saison 2023-2024 à suivre son coach à Lyon.

Le successeur de Gérard Prêcheur étant celui qui a l’attaquante internationale malawite à Paris en provenance de la Chine. Et aux dernières nouvelles, le club de Nasser Al-Khelaïfi, qui a déjà vu certaines de ses joueuses rejoindre les rangs de l’OL, aurait du mal à parvenir à un accord avec Jocelyn Prêcheur, ce qui pourrait grandement profiter à son principal concurrent en D1 Arkema.

Jocelyn Prêcheur prêt à quitter le PSG ?

Nommé en septembre 2023 après le départ de son père Gérard Prêcheur, l’entraîneur de 42 ans sera libre le 30 juin prochain. Convaincu par ses qualités, le Paris Saint-Germain veut absolument le garder sur le banc de son équipe féminine. Des négociations sont donc en cours entre les deux parties.

Mais le journal Le Parisien assure ces dernières heures que les pourparlers entre la direction sportive du PSG et son entraîneur n’ont toujours pas abouti. « Les discussions entre l’entraîneur parisien et le PSG traînent en longueur et n’ont toujours pas abouti à un accord, deux semaines après la fin de la saison », explique le média régional.

Satisfait du travail effectué tout au long de la saison par Jocelyn Prêcheur, le directeur sportif Angelo Castellazzi aimerait le voir poursuivre avec la bande à Marie-Antoinette Katoto, mais un accord est encore loin d’être trouvé. Les décideurs du Paris SG vont devoir se montrer assez convaincants puisque certaines sources indiquent que la tendance ne serait pas vraiment à une prolongation pour le coach vainqueur de la Coupe de France, finaliste de la D1 Arkema et demi-finaliste de la Ligue des champions.

Mieux, l’ancien coach de Meizhou Hakka Women Football Club aurait même prévenu une partie du club de sa volonté de départ. « Les discussions continuent », rassure-t-on du côté de la direction parisienne, qui est consciente qu’un départ de Jocelyn Prêcheur serait un très gros coup dur. Surtout si c’est pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Outre l’OL, Prêcheur est également pisté par les London City Lionesses (D2 anglaise), dans la galaxie Michele Kang.