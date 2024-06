Mercato : Franck Haise veut dépouiller le RC Lens

Franck Haise est sur le point de quitter le RC Lens pour rejoindre l’OGC Nice cet été. Cependant, le technicien ne part pas seul puisqu’il s’en va avec plusieurs membres de staff technique.

Mercato RC Lens : Franck Haise a fait ses adieux au joueurs

C’est une page qui s’apprête à être tournée au RC Lens avec le départ de Franck Haise. En partance pour l’OCC Nice, l’homme de 53 ans, a déjà ses adieux aux joueurs selon Foot Mercato. Dans un message d’adieu touchant envoyé à son groupe, Haise a exprimé sa gratitude pour les années passées à leurs côtés. Il a regretté de ne pas pouvoir faire ses adieux en personne, une situation qui souligne la soudaineté de son départ.

Franck Haise, qui a mené le RC Lens à des sommets inattendus, s’apprête à relever un nouveau défi à l’OGC Nice. L’entente entre le RC Lens et l’OGC Nice s’est concrétisée autour d’une indemnité de transfert de 2 millions d’euros, permettant à Haise de prendre les rênes de Nice, qui vient de se qualifier pour la Ligue Europa. Cependant, il ne compte pas quitter les Sang et Or tout seul mais accompagné.

Franck Haise s’en va avec trois techniciens

Le RC Lens se prépare à une période de transition importante. L’Artésien emmène avec lui ses deux adjoints, Lilian Nalis et Johann Ramaré, ainsi que son analyste vidéo, Alexandre Pasquini. Le départ de Franck Haise et de son staff représente un tournant pour le RC Lens. Le club doit maintenant chercher à maintenir sa dynamique positive tout en trouvant des remplaçants adéquats pour continuer sur la voie du succès.