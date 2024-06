RC Lens Mercato : C’est officiel pour Pierre Dréossi !

Alors que le mercato estival approche à grands pas, le RC Lens vient de nommer Pierre Dréossi comme directeur général du club.

Dréossi va devoir plaire aux supporters du RC Lens

Alors que Franck Haise et Arnaud Pouille quittent tous les deux le RC Lens, Joseph Oughourlian, actuel président du club Sang et Or, a nommé Pierre Dréossi comme le futur directeur général du club. « Dirigeant d’expérience, doté d’un rare profil de bâtisseur, Pierre Dréossi rejoint le Racing en qualité de directeur général ».

🚨 OFFICIEL ! PIERRE DREOSSI EST LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU RC LENS ! ❤️💛 pic.twitter.com/1LAtFBqLpK — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 3, 2024

Les supporters lensois étaient remontés du fait que Dréossi fasse désormais partie de l’organigramme de Lens en raison du passé lillois qu’a Pierre Dréossi. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé sur la situation. « Je ne vais pas dire que je ne suis pas Lillois, que je n’ai pas été joueur à Lille, et que je n’ai pas amené le club en LDC en tant que directeur général. Mais cela fait 22 ans que je suis parti de Lille ».

Le nouveau directeur général lensois sera accompagné par Jean-Louis Leca, anciennement gardien de but au RC Lens. « Pour étoffer ce secteur clé et aider Pierre Dréossi dans son action, le Racing a le plaisir d’annoncer la nomination de Jean-Louis Leca dans un rôle de coordinateur sportif. Pionnier du nouvel élan du club, l’ancien emblématique gardien évoluera au plus près du groupe professionnel et du centre de formation Sang et Or. »

Face à cet organigramme tout nouveau, il y aura pour ce mercato des départs, mais aussi de nombreuses arrivées, autant chez les joueurs que dans le staff.

Des cadres devraient partir au prochain mercato

Avec le départ de Franck Haise, quelques noms sont déjà sortis parmi les joueurs qui auraient des envies de départ. Brice Samba ou encore Elye Wahi pourraient demander à être transférées. Le capitaine du RC Lens pourrait quitter les Sang et Or à l’issue de ce mercato pour revenir en Angleterre, là où il s’était illustré avec ses qualités.

Le départ de Samba pourrait être comblé par la venue d’Alban Lafont. L’actuel portier nantais voudrait changer de paysage et rejoindre les rangs d’un club qui a pour objectif de jouer l’Europe.

L’objectif est clair pour les dirigeants du RC Lens, faire de ce mercato un moment où le club redémarre un cycle. Avec le départ de ses cadres, Lens va devoir en créer de nouveaux pour se développer et rester dans le premier tableau de la Ligue 1.