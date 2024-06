Mercato FC Nantes : Lafont au RC Lens ou Stade rennais ?

Les jours d’Alban Lafont au FC Nantes sont comptés. Le portier de 25 ans pourrait rejoindre le RC Lens ou le Stade rennais qui recherchent pour ce mercato estival un nouveau portier.

Alban Lafont quitte le FC Nantes

Le FC Nantes, défait 4 à 0 par l’AS Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1, a poussé Alban Lafont à réfléchir sur la trajectoire à donner à sa carrière. Il a très mal vécu sa dernière sortie sous les couleurs Jaune et Verte des Canaris, probablement son dernier match. Le gardien de but est en effet au centre des discussions pour de ce mercato d’été. Bien qu’il soit sous contrat avec les Canaris jusqu’en juin 2027, le portier tricolore dispose d’un bon de sortie en cas d’offres intéressantes.

Depuis son explosion au FC Nantes, Alban Lafont attire régulièrement l’attention des clubs étrangers. À l’été 2023, plusieurs écuries espagnoles avaient tenté de le recruter. Cet été encore, plusieurs clubs étrangers devraient se manifester. Cependant, il y a une nouveauté cette année : l’intérêt de clubs de Ligue 1 pour le natif du Burkina Faso. Avec le possible départ de Brice Samba, les dirigeants du RC Lens cherchent un nouveau gardien. Bien que l’arrivée d’Hervé Koffi soit un premier pas pour remplacer Samba, les Sang et Or voudraient sécuriser le poste avec un gardien expérimenté en Ligue 1, capable de briller en compétition européenne.

Mercato : Intérêt du Stade rennais et du RC Lens

Outre le RC Lens, le Stade Rennais est également intéressé par Lafont. Steve Mandanda n’est pas éternel et les dirigeants bretons cherchent à préparer l’avenir au poste de gardien de but. Même si l’ancien portier de l’OM a prolongé jusqu’en 2025, il est possible que Rennes fasse une offre pour ce poste crucial. De son côté, le FC Nantes est prêt à écouter les offres. Une proposition supérieure à 15 millions d’euros pourrait être suffisante pour commencer des négociations.

Si sa quatrième saison avec les Canaris n’a pas été la meilleure, Alban Lafont continue de démontrer son potentiel et ses qualités. Perturbé en début de saison par une blessure au pneumothorax, le gardien a su revenir après un mois d’absence. Les observateurs européens ont suivi sa progression, et il est certain que des offres sont attendues cet été pour le Français, qui aspire de plus en plus à relever un nouveau défi ambitieux.