Mercato : Pierre Dréossi au RC Lens, c’est non

Pierre Dréossi est le choix du RC Lens pour succéder à Arnaud Pouille, qui vient de quitter son poste de directeur sportif. Mais cette décision est loin de plaire aux supporters des Sang et Or.

RC Lens : Pierre Dréossi confirme son arrivée chez les Sang et Or

Le RC Lens entame officiellement une nouvelle ère. Après le départ annoncé de Franck Haise, le club artésien a officialisé le départ de son directeur sportif, Arnaud Pouille. Les deux parties ont acté la fin de leur collaboration, dans un respect mutuel, « après des dernières semaines marquées par des divergences de vision stratégique ». Ceci vient mettre fin à sept ans d’histoire pour celui qui est arrivé au club en 2017.

Les fans retiendront de son passage un retour en Ligue 1 et surtout un retour sur le scène européenne avec une participation en Ligue des Champions. Un lourd héritage que le futur directeur sportif devra perpétuer et ça, Pierre Dréossi le sait puisque c’est lui qui est annoncé pour succéder à Pouille au RC Lens. Le désormais ancien directeur du FC Metz a d’ailleurs confirmé sa nomination, indiquant au micro de Prime Video qu’il sera à Lens lundi.

Pierre Dréossi déjà rejeté par les supporters

Le football est un sport qui vit par et pour ses supporters, et l’annonce de l’arrivée de Pierre Dréossi au poste de directeur sportif du RC Lens n’a pas fait exception à cette règle. Confirmée le 2 juin 2024, cette nomination a immédiatement suscité des réactions mitigées parmi les fans du club artésien. L’ancien directeur sportif du FC Metz est connu pour son expérience et son expertise dans le domaine du football.

Cependant, son passé en tant que joueur et dirigeant au Lille OSC, rival historique du RC Lens, a laissé une empreinte indélébile dans l’esprit des supporters lensois. Cette rivalité régionale, ancrée dans l’histoire des deux clubs, a ressurgi avec force à l’annonce de son arrivée. Les supporters du RC Lens, connus pour leur ferveur et leur attachement à l’identité du club, ont exprimé leur mécontentement de manière visible.

Des banderoles ont été déployées devant le centre d’entraînement de la Gaillette, portant des messages clairs tels que « Dréossi : JO, où sont passées tes ambitions ? » ou encore « Dréossi : Ton passif lillois n’est pas le bienvenu ». Ces slogans reflètent une inquiétude quant à la direction que pourrait prendre le club sous la houlette de Dréossi.

Dréossi déjà sous pression au RC Lens

La situation est d’autant plus délicate que le RC Lens traverse une période de changement, avec le départ de l’ancien directeur général Arnaud Pouille et de l’entraîneur Franck Haise. Les supporters, déjà échaudés par ces bouleversements, voient en l’arrivée de Dréossi une potentielle menace à l’identité et aux valeurs du club.

Joseph Oughourlian, le propriétaire du RC Lens, doit faire face à cette fronde et trouver un moyen de rassurer les fans. La conférence de presse prévue lundi pourrait être l’occasion pour lui de présenter sa vision et de justifier le choix de Dréossi comme figure de proue du nouveau projet lensois.