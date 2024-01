En quête de renforts pour le Racing Club de Lens, Joseph Oughourlian a voulu tenter le coup pour Oumar Solet de Salzbourg.

Mercato RC Lens : Un intérêt manifesté pour Oumar Solet

Plusieurs semaines après l'ouverture du mercato hivernal, le Racing Club de Lens a encore du mal à se montrer vraiment actif sur le marché. Le club sang et or n'a offert qu'une seule recrue à Franck Haise jusque-là. Il s'agit de l'arrière gauche équatorien Jhoanner Chavez, qui a rejoint le club en provenance des Brésiliens du EC Bahia sous forme de prêt. Mais les dirigeants, n'étant pas encore satisfaits de leur mercato ont voulu attirer un autre défenseur vers le club nordiste. C'est ainsi que Joseph Oughourlian aurait sondé la piste Oumar Solet. L'ancien lyonnais est actuellement un joueur du RB Salzbourg et serait sur le point de faire ses valises du club autrichien. Si les Lensois ont bien voulu sauter sur l'occasion, un détail important les a tout de suite refroidis. Il s'agit du salaire du joueur et son indemnité de transfert, qui seraient jugés trop élevés par le directoire du RC Lens.

Naples sur la piste de Oumar Solet

A Lens, on n'est donc pas prêt de voir débarquer Oumar Solet, qui pourrait ainsi finalement prendre la direction de l'Italie et de la Serie A. Selon les informations de Foot Mercato, Naples aurait des vues sur le joueur et aurait même pris de l'avance sur ce dossier. Il y aurait même un accord entre le club italien et son homologue autrichien pour un transfert du joueur. Si Oumar Solet rejoint Naples, il mettrait un terme à quatre ans passés à Salzbourg. Il avait rejoint Salzbourg après s'être révélé du côté de l'Olympique Lyonnais, où il est arrivé à 18 ans.