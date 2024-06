Mercato : L’AS Roma fonce sur un crack du Stade Rennais

L’attaquant français Arnaud Kalimuendo est sur la liste des potentiels départs du Stade Rennais cet été. L’AS Roma serait prêt à casser sa tirelire pour le recruter.

Arnaud Kalimuendo dans le viseur de l’AS Roma

Après son départ de l’OGC Nice, le directeur sportif de l’AS Roma, Florent Ghisolfi veut déloger plusieurs pépites de la Ligue 1. Le dirigeant français cible un prolifique attaquant du Stade Rennais pour le mercato estival. En raison des prestations décevantes de ses attaquants Romelu Lukaku et Tammy Abraham, le club romain envisage d’attirer de nouveaux joueurs cet été pour montrer un nouveau visage la saison prochaine.

Les recruteurs de l’AS Roma auraient coché le nom de l’attaquant tricolore Arnaud Kalimuendo. Ce dernier a réalisé une belle saison avec le Stade Rennais. Il a inscrit 10 buts et a délivré une passe décisive en 30 matchs de Ligue 1 cette saison. Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants rennais exigeraient une somme de 20 millions d’euros pour le laisser partir.

🚨 L'AS Roma, maintenant dirigée par Ghisolfi, vise Arnaud Kalimuendo pour améliorer son attaque. La Roma voudrait entrer en contact rapidement avec l’agent du joueur . 💰⚽️ #ASRoma #Transferts #Kalimuendo #Mercato #SRFC pic.twitter.com/5fQ4Uxvjqr — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) June 3, 2024

Arnaud Kalimuendo retenu pour les Jeux Olympiques

L’avenir d’Arnaud Kalimuendo pourrait être scellé avant les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris du 24 juillet au 9 août 2024. Il est retenu avec deux autres joueurs du Stade Rennais par le sélectionneur de l’équipe de France espoirs Thierry Henry.

Si son transfert s’officialise, il pourrait ne pas participer à cette compétition. L’AS Roma pourrait refuser de le libérer. Thierry Henry ne sait pas ce qui va se passer.

« Pas mal de joueurs pourraient changer de club, et si c’est le cas, on fait comment, surtout s’ils vont à l’étranger ? Et à quel moment ces transferts s’effectueraient ? Ce n’est pas évident, on ne peut rien préparer », a lâché Thierry Henry ce lundi 3 juin 2024 en conférence de presse.