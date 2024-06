JO 2024 : La liste de Thierry Henry, de grosses surprises en vue

L’équipe de France, dirigée par Thierry Henry, a révélé ses premiers noms. Le sélectionneur français a dévoilé une liste provisoire pour les JO 2024 de Paris, avec de grosses surprises en perspective.

JO 2024 : Thierry Henry avec Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery

Champion du monde 1998, Thierry Henry se trouve à un tournant de sa carrière en tant que sélectionneur de l’équipe de France espoirs. Avec le tournoi olympique de football qui déroulera du 24 juillet au 9 août prochain à Paris, il est sous les projecteurs pour mener son équipe vers la médaille d’or, un exploit que les Bleus n’ont plus réalisé depuis 1984.

Cette mission suscite ainsi beaucoup d’attentes et de curiosité chez les supporters tricolores. Et pour atteindre cet objectif olympique, Thierry Henry va essayer de mettre en place un groupe très compétitif. Il vient d’ailleurs de dévoiler de 25 noms de sa liste provisoire pour ces JO 2024. Le moins que l’on puisse dire c’est que des choix surprenants ont été faits.

Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery, du PSG, font notamment partie des sélectionnés, une décision inattendue qui montre la vision audacieuse de Thierry Henry pour constituer une équipe compétitive.

Rien n’est figé pour Kylian Mbappé et Antoine Griezmann

Ce groupe enregistre par ailleurs deux absents majeurs. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann n’ont pas été sélectionnés, mais Thierry Henry clarifie que rien n’est figée pour ces deux attaquants français et que « la liste peut évoluer jusqu’au 3 juillet ». Cela laisse la porte ouverte à des ajustements en fonction des performances et des circonstances.

L’absence de Rayan Cherki, considéré comme l’un des meilleurs espoirs actuels, est également notée, soulevant des interrogations sur les critères de sélection. Quoi qu’il en soit, Henry explique les démarches entreprises pour former cette équipe, notamment les discussions avec les présidents de clubs pour coordonner les préparations..

Ainsi, le tournoi olympique de football sera bien plus qu’une simple compétition pour Thierry Henry et son équipe. C’est un test de compétences, de stratégie et de gestion de pression, avec l’objectif clair de ramener l’or olympique en France.

La pré-liste de l’équipe de France

Gardiens : Chevalier Lucas, Nkambadio Obed, Restes Guillaume, Risser Robin.

Défenseurs : Diakité Bafodé, Estève Maxime, Locko Bradley, Lukeba Castello, Sildillia Kiliann, Truffert Adrien, Yoro Leny.

Milieux de terrain : Akliouche Maghnes, Chotard Joris, Doué Désiré, Koné Manu, Millot Enzo, Thuram Khephren, Ugochukwu Lesley, Zaïre-Emery Warren.

Attaquants : Barcola Bradley, Kalimuendo Arnaud, Lacazette Alexandre, Mateta Jean-Philippe, Olise Michael, Tel Mathys.