Mercato RC Lens : La décision tombe pour Oscar Cortés

Le RC Lens a bouclé un dossier chaud du mercato estival. Les Sang et Or ont de nouveau prêté l’attaquant colombien Oscar Cortés au Glasgow Rangers.

Oscar Cortés va rester en Écosse

L’attaquant colombien en prêt du RC Lens au Glasgow Rangers, Óscar Cortés ne fera pas son retour au club artésien la saison prochaine. La direction du RC Lens a officialisé son prêt avec option d’achat ce lundi 3 juin 2024.

« Prêté aux Rangers FC depuis février dernier, le jeune international Oscar Cortés poursuivra l’aventure écossaise lors de la campagne 2024/25 sous forme de prêt avec option d’achat », indique le club sur son compte X.

Les Rangers sont satisfaits de ses performances et ont décidé de le garder. Óscar Cortés a montré son potentiel avec un but et deux passes décisives en sept matchs sous ses nouvelles couleurs.

Óscar Cortés contracte une grave blessure

En juillet 2023, Óscar Cortés est arrivé au RC Lens en provenance du Millonarios et a paraphé un contrat de cinq ans. En raison d’une forte concurrence à son poste sous la direction du coach français Franck Haise, il a eu du mal à s’imposer et n’a joué que quatre matchs.

Pour avoir plus de temps de jeu, il a été prêté aux Glasgow Rangers jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat. Très vite, Óscar Cortés s’est adapté au jeu des Rangers. Mais il a contracté une grave blessure en mars dernier.

Óscar Cortés a ensuite subi une opération et sera indisponible pendant plusieurs semaines. Cette grave blessure a ralenti son élan. Le crack colombien va poursuivre de plus belle l’aventure avec son club la saison prochaine.