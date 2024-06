Coup de tonnerre au Toulouse FC : Un cadre claque la porte

En fin de contrat après trois saisons, le défenseur danois Mikkel Desler quitte le Toulouse FC et rejoint un club aux Etats-Unis.

Mikkel Desler et Toulouse FC se séparent

L’arrière droit danois, Mikkel Desler a officiellement quitté le Toulouse FC et s’est engagé avec un club américain. Les Violets avaient annoncé son départ en mai dernier.

« Trois de nos Violets vont quitter une fois le dernier chapitre de cette saison refermé. Notre généreux et combatif Mikkel, arrivé à l’été 2021. Moussa, illustre Pitchoun, arrivé du 93 à l’âge de 16 ans. Thomas, fidèle Pitchoun qui défend nos couleurs depuis ses 10 ans », ont annoncé les Toulousains dans un communiqué.

Et effectivement, Mikkel Desler a fait ses bagages et s’est engagé avec Austin en MLS ce lundi 3 juin 2024. Il a remercié les supporters et ses dirigeants pour l’amour qu’il a reçu lors de son séjour au Toulouse FC.

« Je suis heureux et assez ému en même temps. C’est un sentiment étrange, mais je suis ravi d’avoir pu travailler avec toutes ces personnes. Tous les supporters qui m’ont soutenu depuis le début… Tout ce qu’on a réalisé, c’est quelque chose que je porterai en moi pour toujours. J’en serai toujours fier et ça va vraiment me manquer », a réagi Mikkel Desler.

Mikkel is VERDE. 🌳🌳



Welcome to Austin, Mikkel Desler! pic.twitter.com/ePcLIVG6BP — Austin FC (@AustinFC) June 3, 2024

Mikkel Desler signe un contrat de trois ans

Mikkel Desler a trouvé un accord avec Austin depuis le mois de janvier. Il a attendu la fin de la saison pour s’envoler vers les États-Unis. Il a hâte de disputer des matchs avec son nouveau club.

« Lorsque j’ai parlé pour la première fois avec Rodolfo Borrell (le directeur sportif) et qu’il m’a expliqué le projet, j’ai réalisé que rejoindre ce club était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et les supporters, et de jouer au Q2 Stadium pour la première fois », a-t-il déclaré sur le site du club.

Mikkel Desler a paraphé un contrat de trois ans et demi, avec une option pour une année supplémentaire. Arrivé au Toulouse FC à l’été 2021, Mikkel Desler a vécu beaucoup de bons moments avec les Violets.

Avec le Toulouse FC, il a remporté la Ligue 2 en 2022 et la Coupe de France en 2023. Il quitte le club avec 103 matchs sous le maillot violet. Il a disputé 23 matchs avec Toulouse FC cette saison.