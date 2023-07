Mikkel Desler intéresse le Stade Rennais. Les Bretons aimeraient le recruter pour palier le départ d'Hamari Traoré. Le TFC en demande 3 millions d'euros.

Mercato Stade Rennais : Mikkel Desler pour venir solidifer la défense ?

Malgré toutes ses recrues, le Stade Rennais continue d'être proactif sur ce mercato estival. Pour leur nouvelle piste, les Bretons sont allés chercher dans le Sud de la France, et c'est du côté de Toulouse qu'ils ont trouvé leur perle rare, en la personne de Mikkel Desler. À 28 ans, le latéral droit toulousain a l'expérience que recherche Rennes. Vaillant soldat de la montée du Téfécé en Ligue 1, puis de la victoire en Coupe de France en avril dernier (5-1 contre Nantes), le Danois arrive à un an de la fin de son contrat, mais toujours aucune discussion n'a eu lieu avec ses dirigeants. Placé sur la liste des transferts, le prix demandé pour s'attacher ses services varie entre 2,5 et 3 millions d'euros d'après L'Equipe. Une somme qui a fait fuir d'autres clubs avant l'intérêt Rennais, mais le club de François Pinault ne devrait pas faire la fine bouche pour si peu.

Le podium sinon rien

Avec les 40 millions d'euros investis durant ce mercato sur Enzo Le Fée etLudovic Blas, les Bretons affichent clairement leurs ambitions. Bien que la quatrième place soit aussi qualificative pour la Ligue des Champions à la fin de la saison prochaine, le Stade Rennais doit rêver plus haut. Troisième club de Ligue 1 le plus dépensier depuis 2017, deuxième depuis 2020, le club n'a terminé qu'une seule fois sur le podium en six ans (lors de la saison 2019-2020, tronquée par la pandémie). Un bilan bien maigre, qui commence à faire tâche pour les hommes de Bruno Génésio, dont l'objectif est clair pour cette saison : terminer sur le podium.