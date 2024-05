Ligue 1 : le Toulouse FC condamné !

Mauvaise nouvelle pour le Toulouse FC qui vient d’écoper d’une condamnation. Les dirigeants du TFC devront verser une belle somme d’argent à Michaël Debève, à qui ils ont fait du tort en le remerciant pour une supposée faute grave.

Petit coup dur à 85 000€ pour le TFC

Le verdict a été rendu. Le TFC doit verser une somme avoisinant les 85.000 euros à Michaël Debève, ancien entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle. Ce dernier avait été licencié par le club en novembre 2022 pour « faute grave ». Un licenciement jugé « abusif » jeudi 30 mai par le conseil des prud’hommes de Toulouse. Le TFC reprochait à son ancien joueur passé par le RC Lens, devenu entraîneur, d’avoir critiqué publiquement le recrutement de certains joueurs.

Selon La Dépêche du Midi, la lettre de mise à pied qu’il avait reçue disait ceci : « Vous n’apportez aucune remarque constructive à notre vision sportive, pire encore, vos prises de décisions et vos jugements sur les performances potentielles de nos joueurs professionnels, sont néfastes à la performance de l’équipe. »

Pour l’avocat de l’ancien milieu terrain, Me Didier Lacombe, cette prétendue faute grave aurait permis au club de libérer une place dans le staff technique de sorte à pouvoir accueillir un certain Carles Martinez Novell, arrivé en tant qu’adjoint en décembre 2022 et désormais entraîneur principal.

Debève, ancien joueur du TFC

Il a aussi évoqué certains messages de soutien reçus par Debève au moment de sa sortie, par des cadres du vestiaire toulousain comme Branco van den Boomen, Stijn Spierings ou encore Thijs Dallinga. Après son départ précipité, le technicien de 57 ans a su rebondir et trouver un nouveau poste dans le football. Un départ surprenant à l’époque, qui avait suscité les interrogations du grand public.

Avant de revenir en tant qu’adjoint de Philippe Montanier, Michaël Debève était déjà membre du staff du TFC entre 2015 et 2018. Il avait même occupé le poste d’entraîneur numéro 1 entre janvier et juin 2018 suite au départ de Pascal Dupraz. Il a aussi porté les couleurs du TFC dans sa carrière de joueur, entre 1986 et 1994. Il est actuellement l’adjoint d’Omar Daf à Amiens, en Ligue 2.