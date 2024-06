Mercato SRFC: Lorenz Assignon de retour au Stade Rennais

Lorenz Assignon est de retour au Stade Rennais FC après un prêt à Burnley. Malgré les efforts du club anglais pour lever son option d’achat fixée à 10 millions d’euros, le jeune joueur a décidé de revenir au SRFC. Assignon (23 ans), avait été prêté lors du dernier mercato hivernal, passé mais son expérience en Premier League s’achève avec une relégation de Burnley en Championship.

SRFC : Lorenz Assignon rentre à Rennes après son prêt à Burnley

À Burnley, Assignon a disputé 15 matches en Premier League et a inscrit 1 but pour 2 passes décisives. Son passage en Angleterre a permis au joueur de gagner en maturité et de prendre un peu plus d’expérience, des atouts qui pourraient lui servir au SRFC. Cependant, ce retour au SRFC pourrait être de très courte durée. En effet, Assignon est encore certes encore sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’au 30 juin 2027, mais il n’est pas vraiment dans les plans de Julien Stéphan.

L’avenir de Lorenz Assignon au Stade Rennais FC devrait donc être rediscuté lors du prochain mercato estival. Plusieurs clubs européens suivent de très près l’évolution du joueur et de sa situation. Un transfert définitif loin du Roazhon Park est la solution privilégiée par ses dirigeants. Pour le moment, les fans rennais se réjouissent de revoir l’un de leurs jeunes talents revenir au club, même si cette joie pourrait être éphémère.

Mercato SRFC : Lorenz Assignon revient, mais pour combien de temps ?

Le retour de Lorenz Assignon pourrait apporter de la concurrence à son poste si Julien Stéphan n’arrive pas à le vendre à un autre club cet été. Avec son expérience acquise en Premier League, Assignon pourrait efficacement renforcer la défense du Stade Rennais et contribuer à la quête de succès en Ligue 1.