Mercato Clermont Foot : Muhammed Cham sur le départ !

Alors que le Clermont Foot 63 jouera la Ligue 2 la saison prochaine, Muhammed Cham devrait partir au prochain mercato. Le milieu autrichien intéresse de nombreux clubs qui sont prêts à faire une offre à Clermont.

Muhammed Cham veut éviter la Ligue 2

Alors que le destin de Clermont en Ligue 2 était scellé depuis déjà quelque temps, le club n’arrivait pas à avoir des résultats concluants. Cependant, quelques joueurs à l’image de Muhammed Cham se sont illustrés en Ligue 1 et pourraient avoir également une porte de sortie.

Même si Muhammed Cham fait une saison intéressante, le Clermont Foot 63 n’a pas échappé à la Ligue 2 et va donc avoir besoin de vendre en raison des joueurs qui voudront éviter la Ligue 2. Le milieu de Clermont fait partie de ces joueurs et pourrait demander à être transféré. Muhammed Cham s’est démontré avec 8 buts et 4 passes décisives en 33 matchs. Une performance à laquelle plusieurs clubs sont sensibles et pourraient faire une offre dès le prochain mercato estival en approche.

Clermont va recevoir des offres au mercato

Voir Muhammed Cham à Clermont la saison prochaine semble impossible de par l’intérêt porté par de nombreux clubs. Selon le média Foot Mercato, deux clubs turcs sont sur le joueur. Il s’agit de Trabzonspor et l’Adana Demirspor qui se seraient intéressés au profil du milieu clermontois.

🚨🔴🔵🇦🇹 #Ligue2 |



🆕️ Trabzonspor a formulé une offre d'environ 4 millions d'euros accompagné d'un pourcentage à la revente pour Muhammed Cham



➡️ Adana Demirspor et Charlotte sont toujours présents https://t.co/2I1XHvQNGV pic.twitter.com/gDCULlGKwA — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 4, 2024

La Turquie n’est pas la seule porte de sortie possible pour Muhammed Cham, puisqu’un club provenant des États-Unis serait également intéressé par le profil de l’autrichien. Le Charlotte FC, actuellement 5e de la conférence Est en Major League Soccer, pourrait bel et bien faire une offre à Clermont pendant ce mercato pour que le joueur de 24 ans vienne en Amérique.

Ce qui est sûr, c’est de ne plus voir Cham sous les couleurs clermontoises. Le milieu offensif autrichien a une valeur marchande de 6 millions d’euros. La direction de Clermont Foot serait prête à le vendre pour moins que ça, puisque le prix pourrait baisser jusqu’à 4 millions d’euros.