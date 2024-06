Mercato Foot : Revirement pour Anthony Lopes à l’OL

Poussé vers la porte de sortie de l’OL, Anthony Lopes serait enclin à rester à Lyon jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2025.

Mercato : Des prétendants à l’affût pour Anthony Lopes

L’OL ne compte plus sur Anthony Lopes pour la saison prochaine. Il lui reste pourtant encore un an de contrat avec son club formateur. Mais il est poussé dehors. Les décideurs de l’Olympique Lyonnais ont déjà choisi leur gardien de but N°1 pour 2024-2025. Et c’est Lucas Perri (26 ans) qui prend la place d’Anthony Lopes (33 ans). Informé depuis l’arrivée de son successeur, le portier Franco-Portugais et ses agents se sont mis à chercher une porte de sortie.

Selon la rumeur du pré-mercato, ses services ont été proposés au Sporting Club Portugal. En Ligue 1, le FC Nantes songe à Anthony Lopes pour prendre la place d’Alban Lafont, en instance de transfert. Le portier de l’OL intéresse aussi des clubs dans le championnat saoudien. Il est annoncé vers l’Arabie Saoudite avec insistance.

Anthony Lopes prêt à être N°2 l’OL ?

Mais aux dernières nouvelles, le natif de Givors serait favorable à l’idée de rester à Lyon, afin d’aller au bout de son contrat. C’est ce que croit savoir Mohamed Toubache-Ter. D’après l’Insider, l’international portugais (14 sélections) est prêt à être N°2, derrière Lucas Perri.

« Juste dire que la tendance est la suivante : jouer la concurrence. On verra si cela évolue », a appris la source.

Mais Anthony Lopes ne touchera pas les 350 000 euros mensuels auxquels il émarge, s’il accepte de rester à l’OL, sur le banc de touche. Il verra son salaire diviser par 2 voire 3. Il y a donc fort à parier qu’il va plutôt regarder les propositions qui vont tomber au fil du mercato d’été, avant de prendre une décision. Pour rappel, Anthony Lopes était le gardien de but titulaire des Gones depuis la saison 2013-2014, soit pendant 11 saisons consécutives.