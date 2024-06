Mercato : Mbappé crache déjà sur le PSG et Al-Khelaïfi

Au lendemain de l’officialisation de sa signature en faveur du Real Madrid, Kylian Mbappé a vidé son sac sur le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi.

Mbappé : « Au PSG, on m’a parlé violemment »

Il avait gros sur le coeur et il ne s’est pas privé lors de sa conférence de presse avec l’équipe de France. Au lendemain de l’annonce officielle de son arrivée libre au Real Madrid, Kylian Mbappé a tenu à régler ses comptes avec le Paris Saint-Germain, notamment avec le président Nasser Al-Khelaïfi. Écarté de la campagne de présaison après sa décision de ne pas prolonger son contrat, Mbappé avoue avoir passé des moments difficiles dans la capitale.

« On m’a fait comprendre (que je ne jouerai pas avec Paris), on me l’a dit en pleine face, par médias interposés, on m’a parlé violemment, on me l’a dit. Donc pour moi, c’était clair que je n’allais pas jouer », a lancé le capitaine de l’équipe de France, qui visait ainsi Nasser Al-Khelaïfi sans le nommer, avant de remercier vivement l’entraîneur et le conseiller sportif des Rouge et Bleu.

Mbappé : « Luis Enrique et Luis Campos m’ont sauvé »

Kylian Mbappé : « Le PSG m'a dit violemment que je ne jouerai pas cette saison !



Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. 🗣️ »



Faisant un bref bilan de sa dernière saison au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé révèle que n’eut été l’intervention de Luis Enrique et Luis Campos, il aurait peut-être passé une année blanche après avoir été mis dans le loft suite à son refus de prolonger.

« Luis Enrique et Luis Campos m’ont sauvé », a souligné le meilleur buteur de l’histoire du PSG. « Je n’aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. C’est la vérité c’est pour ça que j’ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif (…) Mais c’est sûr que l’année prochaine je ne me contenterai pas d’une année comme ça », a révélé Kylian Mbappé, qui a hâte d’évoluer sous le maillot des Merengues.