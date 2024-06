Mercato : Le PSG frappe fort, 6 signatures déjà bouclées

À quelques jours de l’ouverture du mercato estival, les dirigeants du PSG accélèrent les choses sur des dossiers brûlants. Six signatures sont déjà enregistrées chez les Rouge et Bleu.

Le PSG avance pour son équipe Espoirs

Si la priorité semble la succession de Kylian Mbappé, qui a officiellement rejoint le Real Madrid pour les cinq prochaines années, la direction du Paris Saint-Germain avance également dans son prochain de création d’une équipe Espoirs, entre les U19 et l’équipe professionnelle, pour compenser la suppression de la réserve des Rouge et Bleu.

En fin de contrat le 30 juin à venir, Zoumana Camara, coach des U19, est pressenti pour diriger cette nouvelle équipe. Des négociations sont donc en cours pour le convaincre de poursuivre son aventure avec les jeunes du PSG. Pendant ce temps, les dirigeants s’activent pour la mise en place de ce projet et selon les dernières informations du journaliste Loïc Tanzi, le PSG a déjà enregistré six signatures pour sa nouvelle équipe Espoirs.

« Paris avance dans son recrutement pour son équipe Espoirs la saison prochaine (Youth League, Gambardella, championnat U19 et R1). En attendant des 2007, le club est proche de se renforcer avec six nouveaux éléments. Les clubs de ces joueurs ont été mis au courant », a expliqué le spécialiste du quotidien L’Équipe.

Quels sont les nouveaux joueurs signés par le PSG ?

Alors que celle-ci sera composée de joueurs de 21 ans, le Paris Saint-Germain préparerait son recrutement. Pour son équipe Espoirs, qui disputera le championnat U19, la Youth League (équivalent de la Ligue des Champions), la Coupe Gambardella (équivalent de la Coupe de France) et des matches en Régional 1, le PSG aurait d’ores et déjà enregistré les renforts de « Enzo Le Grix 2005 – Assos PSG, Zanga Koné (attaquant – 2004) – Sainte-Geneviève, Lenny Lankoso (attaquant – 2005) – Chambly, Gueladan Doué (Milieu – 2005) – Dunkerque, Salah-Dine El Mezouari (2004 – Milieu) – Racing et Mathias Lavenette ( défenseur – 2006) – Torcy », assure Loïc Tanzi.