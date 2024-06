Mercato : Après Mbappé, un autre symbole quitte le PSG

Après Kylian Mbappé, qui s’est engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2029, une autre figure symbolique du PSG vient d’annoncer son départ.

Letellier, un gardien formé au club

Après le départ de Keylor Navas, ceux possibles de Sergio Rico et d’Arnau Tenas, et l’arrivée imminente de Matvey Safonov, la valse des gardiens se poursuit au PSG. Aujourd’hui, c’est Alexandre Letellier, quatrième gardien du club, qui a officialisé son départ sur ses réseaux sociaux dans un long message assez émouvant.

« Une belle page se tourne… Après quatre ans de fierté à avoir porté les couleurs de mon club de cœur, il est temps de se dire au revoir. Je tenais à remercier le club, le président, les managers, les coachs, les entraîneurs des gardiens, les différents staffs et bien évidemment les joueurs que j’ai pu côtoyer durant toutes ces années », a déclaré le portier du PSG.

Celui qui a été formé au sein du PSG a ensuite rajouté : « Merci à tous pour ce que vous m’avez apporté. Je resterai toujours derrière le club, car comme le dit la chanson : ‘J’ai l’amour du maillot, rouge et bleu gravé dans la peau depuis le berceau’. À bientôt Paris, merci pour tout ! ». Âgé de 33 ans, le portier était arrivé au PSG en 2020. Toujours barré par la concurrence, il n’a disputé que deux petits bouts de match en quatre saisons.

Alexandre Letellier confirme son départ du PSG

En fin de contrat au PSG, le gardien français Alexandre Letellier (33 ans) confirme ce mardi soir son départ du club de la capitale, quatre ans après son arrivée.https://t.co/dI0raQFP8c pic.twitter.com/z1oDlg6kmK — RMC Sport (@RMCsport) June 4, 2024

La concurrence des gardiens au PSG

Non conservé, l’ancien gardien d’Angers va devoir trouver un autre point de chute après avoir remporté 3 Ligues 1, 2 Coupes de France et 2 Trophées des Champions avec le PSG. Avec le Parc des Princes tatoué sur son dos, il était sans doute le joueur le plus attaché au PSG de cet effectif 2023-2024. Sa non-prolongation serait justifiée par la volonté de Luis Enrique.

À en croire les informations de l’Équipe, le technicien espagnol ne veut s’appuyer que sur trois gardiens en séances. Son staff compte sur l’Italien Gianluigi Donnarumma, la recrue russe Matvey Safonov et, en attendant une décision définitive, sur l’Espagnol Arnau Tenas. Le cas Sergio Rico, victime d’un grave accident de cheval l’an dernier, n’est pas encore tranché par la direction du PSG.