Mercato ASSE : message de Cafaro à Gazidis sur son avenir

Acteur majeur de la montée de l’ASSE en Ligue 1, Mathieu Cafaro a évoqué son avenir au club à l’approche du mercato estival. Il s’est également prononcé sur l’arrivée de Larry Tanenbaum et son projet pour l’As Saint-Étienne.

Mercato : Mathieu Cafaro veut rester à l’ASSE

Auteur de 4 buts et 9 passes décisives sous le maillot de l’ASSE cette saison, Mathieu Cafaro (27 ans) a largement contribué au retour de l’équipe stéphanoise en Ligue 1. Cependant, il n’est pas encore situé sur son avenir. Le polyvalent ailier est certes sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, mais il ne sait pas encore ce que vont décider les nouveaux dirigeants de l’AS Saint-Etienne. Néanmoins, il sait clairement ce qu’il veut.

Interrogé sur son avenir, dans L’Équipe de Greg, le décisif joueur des Verts a fait savoir qu’il souhaite rester à l’ASSE. « Pour le moment, je suis sous contrat », a-t-il rappelé, d’entrée. « Je suis venu il y a 2 ans pour faire monter le club et jouer sous le maillot vert en Ligue 1. C’est ce dont je rêvais. Maintenant qu’on a réussi à faire remonter le club, j’espère rester », a-t-il expliqué ensuite.

L’ailier attend la décision des nouveaux dirigeants

Mathieu Cafaro avait été prêté à l’ASSE en juillet 2022, puis transféré définitivement du Standard de Liège (Belgique), après une saison (2022-2023) réussie à Saint-Étienne. Bien qu’ayant l’envie de poursuivre l’aventure avec l’ASSE dans l’élite, le N°18 des Verts reste suspendu à la décision des dirigeants de Kilmer Sports, le groupe canadien qui a pris les commandes du club. « On n’a pas encore de projection. On verra, on rencontrera la nouvelle direction et on verra de quoi demain sera fait », a-t-il expliqué.

Mathieu Cafaro apprécie le projet Kilmer Sports

Pour finir, Mathieu Cafaro a donné son avis sur le projet de Larry Tanenbaum, le nouveau propriétaire, et son bras droit Ivan Gazidis, nouveau président de l’ASSE. « Je pense que le club est en train de changer de projet et est un peu plus ambitieux. Le changement de propriétaire, c’est sûr que ça va être avec d’autres moyens, avec d’autres personnes. En tout cas, s’ils viennent dans un club comme l’AS Saint-Étienne, ce n’est pas sans ambition », a réagi l’attaquant de l’équipe stéphanoise.