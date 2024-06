Mercato : Kvaratskhelia s’éloigne du PSG, un plan B activé !

Khvicha Kvaratskhelia, piste insistante depuis plusieurs semaines dans le mercato parisien, pourrait finalement rester à Naples

Kvaratskhelia parti pour rester en Italie

Après plusieurs semaines de discussions tripartites entre le staff parisien, le joueur et le Napoli, le transfert était en train de se rapprocher. Alors que le joueur était partant pour venir au PSG, il restait seulement à se mettre d’accord avec le Napoli pour le montant du transfert. Ce montant devait tourner entre 100 et 150 Millions d’€

Alors que les acteurs de ce dossier étaient tous d’accord, c’est finalement le joueur lui-même qui aurait changé d’avis. L’arrivée d’Antonio Conte sur le banc Napolitain aurait fait changer l’avis du géorgien selon le Corriere dello Sport. Le joueur devrait même prolonger jusqu’en 2027 avec son club.

Son pour remplacer Mbappé

Suite à une saison très compliquée, ou Naples aura changé d’entraineur trois fois dans la saison et terminé à une petite 10ᵉ place, hors de l’Europe. Le Napoli avait à cœur de redevenir compétitif et essayer de sécuriser ses deux offensifs Osimhen et Kvara. Ce même Osimhen ne devrait pas non-plus signer, selon le journal l’équipe

Cela fait plusieurs mois que le PSG se penche sur l’après Mbappé. Initialement sur Rafael Leão par l’intermédiaire de Campos, Luis Enrique aurait fait pencher la balance pour Khvicha Kvaratskhelia. Finalement, la situation du Géorgien a poussé le PSG à faire entrer un nouveau joueur dans l’équation en la personne de Son Heung-Min.