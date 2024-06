Mbappé pique le PSG au vif, ils ripostent cash !

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire est loin d’être finie. En plein différend financier avec le club francilien, l’attaquant français a fait une sortie fracassante ce mardi, à laquelle Paris a aussitôt riposté.

PSG : Mbappé et Al-Khelaïfi à couteaux tirés

Kylian Mbappé n’est plus officiellement un joueur du PSG depuis la nuit du 31 juin dernier. L’attaquant de 25 ans a été officialisé comme joueur du Real Madrid dans la soirée du lundi 3 juin comme attendu depuis plusieurs mois. Une nouvelle que les dirigeants du club parisien savaient déjà depuis février où il a annoncé son intention de quitter le Parc des Princes.

S’il a reçu en février sa prime de fidélité qui lui avait été refusée, le Bondynois a vu ses deux derniers mois de salaire retenus. Les avocats des deux parties concernées ont entamé des pourparlers afin de résoudre la situation. Selon L’Equipe, si aucun accord n’est trouvé, la commission juridique de la Ligue 1 pourrait intervenir.

C’est donc à couteaux tirés que les deux parties se sont quittées et ce mari, Mbappé n’a pas fait de quartier au moment d’évoquer ses derniers mois passés au PSG. En conférence de presse, alors qu’il prépare l’Euro 2024 avec l’équipe de France avec un match amical en vue contre le Luxembourg, le capitaine des Bleus a vidé son sac.

Mbappé crache ses vérités sur le PSG

S’il n’a pas souhaité s’attarder sur son transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé est néanmoins revenu sur sa saison au PSG et sur son départ. Il a notamment évoqué l’épisode de l’été dernier, où il avait été mis à l’écart de l’équipe première, avait manqué la tournée de pré-saison et même le premier match des Parisiens pour la défense de leur titre en Ligue 1 avant d’être réintégré. « On m’a fait comprendre que je ne jouerais plus pour le PSG. On me l’a dit en face, et assez violemment, donc j’étais convaincu que je n’allais pas jouer », a révélé le joueur de 25 ans.

S’il a de la reconnaissance à montrer à quelqu’un, c’est bien envers Luis Enrique et Luis Campos que Mbappé considère comme ses sauveurs. « Sans eux, je n’aurais jamais remis les pieds sur le terrain. C’est pourquoi mon ambition était différente cette année. C’était en dessous de mes standards mais jouer, enchaîner les matches et gagner des trophées, c’était ma plus grande fierté mais la saison prochaine, je ne me contenterai pas d’une telle saison», a déclaré l’international français.

Le PSG riposte à Mbappé

Dans les locaux du Paris Saint-Germain, les déclarations de l’ancien monégasque n’ont pas eu un écho favorable. S’il n’y a pas eu un communiqué officiel de la direction du club, une source proche a tenu à donner la riposte auprès de l’AFP. Mbappé « n’a aucune classe », a-t-elle lancé concernant les déclarations du meilleur buteur de l’histoire du club.

« Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais dicté de décision concernant l’équipe. Luis Enrique l’a même dit lui-même mais malgré tout, Mbappé dit quelque chose, tout le monde l’imprime comme si c’était vrai. », a-t-elle précisé à l’AFP.