Mercato : Le coach de l’ASSE indique le profil des renforts attendus

À quelques heures de la rencontre avec le nouveau président de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio a dévoilé le profil des joueurs recherchés pour renforcer son équipe.

Mercato : Gazidis veut savoir les besoins de Dall’Oglio

Olivier Dall’Oglio a une importante réunion avec la haute direction de l’ASSE. Il doit rencontrer le président Ivan Gazidis et ses deux vice-présidents exécutifs, Jaeson Rosenfeld et Huss Fahmy, jeudi.

Outre le contrat de l’entraineur stéphanois et la composition de son staff technique, les nouveaux dirigeants de l’AS Saint-Etienne évoqueront la question du recrutement. Promu en Ligue 1, dimanche, les Verts doivent impérativement se renforcer pour se mettre au niveau des clubs de l’élite.

Des spécialistes de mercato à l’ASSE

Pour ce faire, les responsables de Kilmer Sports, avec à leur tête le président Ivan Gazidis, envisagent un mercato estival ambitieux à l’ASSE. C’est même un défi pour eux, afin de marquer les esprits à Saint-Etienne.

Le nouveau patron des Verts a un carnet d’adresses bien fourni, grâce à son expérience à Arsenal et à l’AC Milan où il a occupé le poste de directeur général. Ivan Gazidis peut également s’appuyer sur ses deux vice-présidents exécutifs, qui sont également des spécialistes de mercato.

Jaeson Rosenfeld est certes un expert de la data, mais il est également réputé comme un fin négociateur, selon L’Équipe. Quant à Huss Fahmy, il possède aussi des connaissances et des compétences importantes dans le domaine des négociations, et notamment dans la rédaction des contrats, d’après le quotidien sportif.

Dall’Oglio veut des renforts dans chaque ligne

Olivier Dall’Oglio, lui, n’a pas perdu de temps pour faire connaître ses besoins. Il ne donne évidemment pas de noms, mais il dévoile le profil des nouveaux joueurs qu’il espère avoir dans son équipe.

Le technicien gardois veut « des renforts dans chaque ligne », en priorité.

L’entraineur de l’ASSE vise des joueurs plus fort techniquement. « Il faudra de la maîtrise, de l’expérience, de la solidité défensive », a-t-il indiqué dans Le Progrès, tout en précisant que « cela dépendra des moyens amenés ».

Le coach de l’ASSE confirme des départs

Olivier Dall’Oglio a confirmé ensuite des départs. Il va donc faire des choix forts au sein du groupe qui a ramené l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. « On va construire autour d’une base, mais des joueurs vont partir. Il faudra que ceux qui restent se hissent au niveau de la Ligue 1 », a-t-il annoncé.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek font partie des joueurs qu’ODO veut garder, en plus du gardien de but Gautier Larsonneur et Dylan Chambost. Il y a également le décisif Irvin Cardona, dont le prêt à l’ASSE, en janvier 2024, a pris fin.