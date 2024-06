Mercato OM : Une grosse annonce en direct secoue le club

L’OM vit déjà un été très mouvementé alors que le marché des transferts ne s’est pas encore ouvert. Jonathan Clauss a lâché une bombe sur son avenir, qui va faire trembler Pablo Longoria.

Mercato OM : Jonathan Clauss ouvre la porte à un départ

Jonathan Clauss, le dynamique latéral droit de l’Olympique de Marseille, a récemment fait des déclarations qui ont suscité beaucoup d’intérêt dans le monde du football. Après une saison remarquable tant au niveau club qu’en sélection nationale, Clauss a ouvert la porte à un éventuel départ du club phocéen, à condition que toutes les parties concernées y trouvent leur avantage.

Lors d’une interview post-match, après avoir marqué un but splendide avec l’équipe de France contre le Luxembourg, Clauss a abordé la question de son avenir. « Oui, un départ de l’OM est envisageable si tout le monde y trouve son compte. La question va être évoquée, on va en discuter en totale sérénité, et on va prendre la meilleure décision », a-t-il expliqué au micro de TF1.

Clauss, qui a rejoint le club marseillais en été 2022 pour 7,5 millions d’euros, est en fin de contrat le 30 juin 2025. Sans entamer aucune discussion pour une prolongation de contrat avec Marseille, son départ en fin de saison semble probable.

Photo : Jonathan Clauss à l’OM

Clauss et sa saison difficile à l’OM

À 31 ans, Jonathan Clauss a connu une saison 2023/2024 difficile avec l’Olympique de Marseille, mais il a su retrouver sa forme et son sourire en équipe de France. Accusé de se préserver pour l’Euro 2024, le défenseur a finalement prouvé sa valeur sur le terrain. Avec 12 passes décisives et 5 buts en 43 matches joués sous le maillot olympien cette saison, il a démontré qu’il reste un joueur clé pour son club.

Le marché des transferts pourrait s’animer autour de Clauss, qui a clairement été poussé vers la sortie l’hiver dernier par le duo Benatia-Longoria. Cependant, il a su rester professionnel et concentré sur ses performances. « La saison a été compliquée pour l’OM en général. Avec du recul, ce n’est pas que négatif. Bien sûr, le fait de ne pas être européen la saison prochaine, c’est un échec clair, mais il faut en tirer beaucoup d’enseignements », a-t-il souligné.